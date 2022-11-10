"Вселяючи хаос і паніку в тилу": у держдумі РФ закликають продовжити знищення енергетичної інфраструктури України
Депутат держдуми РФ Андрій Луговий висловився за продовження обстрілів енергетичної інфраструктури України
Про це він написав у своєму Telegram.
"Необхідно продовжувати удари по енергетичній інфраструктурі України та Києва, вселяючи хаос та паніку у тилах противника. І таким чином у зимовий період ми виснажимо злочинний режим Зеленського та війська, кинуті ним на березі Дніпра", - заявив російський депутат.
Він також закликав нищити всі мости через річку Дніпро, аби ЗСУ не могли отримувати підкріплення.
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