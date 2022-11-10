Про це він написав у своєму Telegram.

"Необхідно продовжувати удари по енергетичній інфраструктурі України та Києва, вселяючи хаос та паніку у тилах противника. І таким чином у зимовий період ми виснажимо злочинний режим Зеленського та війська, кинуті ним на березі Дніпра", - заявив російський депутат.

Він також закликав нищити всі мости через річку Дніпро, аби ЗСУ не могли отримувати підкріплення.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.

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