Всі надії Путіна на перемир'я отримали 8 вересня потужну відсіч, - Піонтковський

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Путін і його оточення сподівалися на посередників, він і зараз продовжує сподіватися укласти перемир’я, попри усю риторику про знищення Української держави. З одного боку він виступає на різних форумах зі своїми божевільними промовами, а тим часом вся його дипломатія працює над тим, щоб домогтися припинення вогню та перемир’я. Спочатку до Києва присилали Драгі, Макрона та Шольца, звідки із цим проєктом їх послали за відомою адресою, як російський корабель. Потім він найняв Ердогана і заплатив йому велетенську ціну, віддавши повну свободу на Південному Кавказі, у Сирії та Лівії, ще раз повністю продавши союзника, Вірменію", - зазначив політолог.



Андрій Піонтковський зауважив ганебну поведінку керівника Вірменії Пашиняна, тому що Путін його зраджує та вірменський народ раз за разом, а він бігає різними форумами за Путіним, вилизуючи йому з****цю. Але це вже хай вірменський народ з ним розбирається.



"В Росії сподівалися до останнього моменту, що вдасться укласти угоду, а тоді подати народу це, як таку собі фейкову перемогу. Дійсно, якщо припиняться бойові дії по лінії зіткнення сторін, вони скажуть, що ми вже відвоювали не тільки Крим, але й частину Херсонської та Запорізької областей, врятували наших співвітчизників. Вони сподівались, що перемир’я викличе масові заклики всієї путінської агентури у Європі й США, що даймо миру шанс та давайте терміново припинимо поставки зброї до України. Ви ж бачили, які демонстрації були організовані в Європі.



Але 8 вересня всі ці надії отримали потужну відсіч. Байден просто зібрав лідерів усіх європейських країн, відправив свого секретаря до Києва висловити свою підтримку, а міністра оборони у Рамштайн – оголосити принципово новий пакет допомоги. І це відповідь Заходу: Жодного перемир’я, Путін повинен програти війну", - підкреслив Піонтковський.

Раніше політолог Андрій Піонтковський висловив думку, що Путіна просто відсторонять від влади після чи то звільнення Херсона, чи то знищення Кримського мосту

Також політолог Андрій Піонтковський зауважив, що Путін відчайдушно боїться мобілізації в Росії, але військові наполягають на цьому

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