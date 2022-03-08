"Всі підприємства критичної інфаструктури, лікарні та пологові працюють": Кличко закликав киян вірити лише офіційним даним і зберігати витримку

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.



"Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек", - йдеться у повідомленні.



Також мер додав, що "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Продовжує працювати волонтерський штаб, який збирає та розподіляє допомогу і створює резерв.



"Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива!" - написав Кличко.



Мер закликав мешканців Києва залишатись вдома, а при сигналі тривоги – в укриттях.



"Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - підсумував звернення Кличко.



Нагадаємо, у Києві працюють над створенням резерву ліків, продуктів та товарів першої необхідності.

Кличко звернувся до власників приватних аптек Києва з проханням їх відкрити.