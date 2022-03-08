"Всі підприємства критичної інфаструктури, лікарні та пологові працюють": Кличко закликав киян вірити лише офіційним даним і зберігати витримку
У столиці працюють більшість продуктових магазинів, лікарні, пологові будинки та необхідні, для життя міста, підприємства
Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.
"Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек", - йдеться у повідомленні.
Також мер додав, що "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Продовжує працювати волонтерський штаб, який збирає та розподіляє допомогу і створює резерв.
"Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива!" - написав Кличко.
Мер закликав мешканців Києва залишатись вдома, а при сигналі тривоги – в укриттях.
"Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні!" - підсумував звернення Кличко.
- Нагадаємо, у Києві працюють над створенням резерву ліків, продуктів та товарів першої необхідності.
- Кличко звернувся до власників приватних аптек Києва з проханням їх відкрити.
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