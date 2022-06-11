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Головна війна з Росією Всі російські посадовці, судді і банки: Зеленський висловив думку, що має бути в сьомому пакеті санкцій ЄС

Всі російські посадовці, судді і банки: Зеленський висловив думку, що має бути в сьомому пакеті санкцій ЄС

11 червня, 2022 субота
16:37
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ЄС має запровадити санкції проти всіх російських банків

Про це він сказав на пресконференції з очільницею Єврокомісією Урсулою фон дер Ляєн, яку опублікувала пресслужба ОПУ.

Зеленський подякував ЄС за санкційну політику проти РФ.

"6 пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску за війну, але війна, на жаль, ще продовжується, а отже, потрібен сьомий санкційний пакет і він має стати ще потужнішим", - сказав президент.

На його думку, санкції повинні отримати всі російські посадовці та судді, які працюють на війну та репресії.

"Євросоюз має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків без виключення, передусім це стосується Газпромбанку - одного із головних гаманців для оплати антиєвропейської політики РФ. Також потрібні санкції проти усіх російських компаній, які так чи інакше допомагають російській державі чи то у військовій сфері, чи то у придушенні демократії та свободи слова", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що ЄС має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів.

"Це фундаментальне питання безпеки для всіх - для України і для кожної держави Європейського союзу. Працюємо також і над іншими напрямками санкційної політики", - підсумував він.

  • 31 травня у Міністерстві закордонних справ України закликали Євросоюз розпочати підготовку сьомого пакету антиросійський санкцій. 4 червня у Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що Євросоюз вже приступив до роботи над новим пакетом санкцій проти Росії.
  • 7 червня посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна працює над тим, щоби сьомий пакет санкцій проти Росії включав ембарго на газ.

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санкції
Володимир Зеленський
санкції ЄС
санкції ЄС проти Росії
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