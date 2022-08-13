З такою заявою сьогодні, 13 серпня 2022 року, виступила співголова парламентської фракції "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляється на офіційному сайті партії.

Вона наголошує - владі слід зупиняти будь-які спроби внести розкол в українське суспільство, а тим паче коли цим займаються представники монобільшості.

"Представниця влади пані Безугла інформує, що вона звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між Яною Зінкевич, Мирославом Гаєм, Даною Яровою, Михайлом Макаруком, Бориславом Березою та іншими. Зв’язок всіх вищеперерахованих осіб є очевидним. Всі вони - свідомі Громадяни України, які з 2014 за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу. Честь знати всіх цих людей, усвідомлюючи їхні заслуги перед Україною", - йдеться у заяві.

Будь-які брудні натяки на якісь комерційні зв’язки, звинувачення, що своїми діями вони якось підривають єдність між військовим і політичним керівництвом країни і заклик до СБУ дослідити іх роботу "по підриву національноі безпеки країни" є неприпустимими, стверджує Геращенко.

Це - реальна образа воїнів і волонтерської спільноти, конкретний приклад мови ненависті і ворожнечі під час війни, протиставлення частин суспільства, які мають різні політичні погляди, але сьогодні об’єдналися навколо захисту країни від ворога- окупанта, додає депутатка.

"В армії не питають, за кого ти голосував, під час евакуації не цікавляться ідеологічними переконаннями пораненого, волонтери передають допомогу всім батальйонам і бригадам, не вираховуючи, хто в якій партії був в мирному житті", - додала Ірина Геращенко.

Читайте також: "Офіс президента думає про дострокові вибори й активно над ними зараз працює”, - волонтерка Дана Ярова. Ексклюзив Еспресо

"Ми можемо критикувати певні помилки і дії, аби їх виправити і не допустити авторитаризму в країні, бо парламентський контроль - це функції опозиції, але ми відклали вбік вчорашні образи, щиро простягнувши владі руку допомоги. Нас обурює політична цензура і продовження політичних переслідувань, але ми утримуємося від переходу на особистості. З першого дня повномасштабної агресії неухильно дотримуючись єдності, часто в односторонньому порядку", - йдеться у заяві.

"Натомість цілком реальні високопоставлені представники партії влади публічно знецінюють допомогу Петра Порошенка і нашої команди армії, звільнення нами заручників і той факт, що ми не допустили повномасштабного російського вторгнення, утримуючи хиткий мир політико - дипломатичними переговорами, зневажливо називаючи активну, патріотичну частину суспільства "порохоботами". Мар’яна дозволяє собі, серед іншого, і ейджистські заяви", - звертає увагу Геращенко.

"Всьому є межа. Ми не дозволимо нікому ображати і зневажати наших воїнів і волонтерську спільноту. Ми не дозволимо жодного хамського випаду щодо Яни Зінкевич, яку знають і шанують мільйони українців. Яка врятувала тисячі життів наших воїнів і є важливою частиною нашої політичної команди. Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії «Слуга Народу» очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них", - каже співголова фракції.

"Члени нашої партії сьогодні на фронті. Це вони, разом з іншими воїнами, звільняли Бучу, де українців катували в тому числі "вагнерівці". Це вони, разом з іншими воїнами, чия партійність нас абсолютно не цікавить, бо всі сьогодні за Україну - зараз десь там під Херсоном. Це вони під Харковом, на Донеччині і в Запоріжжі захищають Україну разом зі своїми побратимами", - нагадує Ірина Геращенко.

"І коли ми від ГО "Справа Громад" і Фонду Порошенка передаємо в батальйони і бригади дрони, пікапи, бронемашини, вантажівки, ми не питаємо, за кого голосували чи будуть голосувати військовослужбовці, бо зараз ключове – аби Україна вистояла і встояла. СБУ зараз має займатися колаборантами і зрадниками, а не «досліджувати зв’язки волонтерів і військових", - підсумовує співголова фракції "ЄС".

"Ми з повагою ставимо до всіх українців, які б політичні погляди вони не сповідували, які сьогодні захищають Україну. Всі разом ми - велика спільнота патріотів. Вимагаємо від влади припинити розколювати суспільство через своїх "корисних ідіотів", - резюмує Ірина Геращенко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb