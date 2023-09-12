Встановлено особи трьох росгвардійців, які закатували двох цивільних під час окупації Херсона
Херсонська прокуратура оголосила підозри трьом росгвардійцям, які під час окупації Херсона жорстоко катували цивільних
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
З березня по жовтень 2022 року під час окупації Херсона троє росгвардійців та інші військовослужбовці ЗС РФ викрадали місцевих жителів і ув’язнювали їх у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання.
Цивільних мешканців жорстоко катували, застосовували психологічне та фізичне насильство, змушували співпрацювати з окупаційною владою та свідчити проти себе, рідних та знайомих.
Наразі відомо про понад 200 цивільних, яких утримували у цій будівлі та щодня піддавали різним катуванням, у тому числі застосуванню електричного струму у ділянці статевих органів.
Прокуратурі відомо про два факти смерті цивільних від тортур.
Трьом підозрюваним росгвардійцям інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), а двох з них звинувачують ще й в умисному вбивстві цивільної особи (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
- Катування російськими офіцерами українських цивільних осіб і військовополонених свідчить про те, що це стало частиною системної політики Росії проти України.
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