Встановлено особи трьох росгвардійців, які закатували двох цивільних під час окупації Херсона

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

З березня по жовтень 2022 року під час окупації Херсона троє росгвардійців та інші військовослужбовці ЗС РФ викрадали місцевих жителів і ув’язнювали їх у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання.

Цивільних мешканців жорстоко катували, застосовували психологічне та фізичне насильство, змушували співпрацювати з окупаційною владою та свідчити проти себе, рідних та знайомих.

Наразі відомо про понад 200 цивільних, яких утримували у цій будівлі та щодня піддавали різним катуванням, у тому числі застосуванню електричного струму у ділянці статевих органів.

Прокуратурі відомо про два факти смерті цивільних від тортур.

Трьом підозрюваним росгвардійцям інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), а двох з них звинувачують ще й в умисному вбивстві цивільної особи (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора