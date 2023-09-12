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Війна з Росією: хроніка
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Встановлено особи трьох росгвардійців, які закатували двох цивільних під час окупації Херсона

12 вересня, 2023 вiвторок
18:07
Війна з Росією росгвардія

Херсонська прокуратура оголосила підозри трьом росгвардійцям, які під час окупації Херсона жорстоко катували цивільних

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

З березня по жовтень 2022 року під час окупації Херсона троє росгвардійців та інші військовослужбовці ЗС РФ викрадали місцевих жителів і ув’язнювали їх у захопленій будівлі ізолятора тимчасового тримання.

Цивільних мешканців жорстоко катували, застосовували психологічне та фізичне насильство, змушували співпрацювати з окупаційною владою та свідчити проти себе, рідних та знайомих.

Наразі відомо про понад 200 цивільних, яких утримували у цій будівлі та щодня піддавали різним катуванням, у тому числі застосуванню електричного струму у ділянці статевих органів.

Прокуратурі відомо про два факти смерті цивільних від тортур.

Трьом підозрюваним росгвардійцям інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), а двох з них звинувачують ще й в умисному вбивстві цивільної особи (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс Генерального прокурора


Фото: Офіс Генерального прокурора


Фото: Офіс Генерального прокурора

  • Катування російськими офіцерами українських цивільних осіб і військовополонених свідчить про те, що це стало частиною системної політики Росії проти України.

Кримінал
російська армія
Херсон
тортури
полонені
окуповані території
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