Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО спричинить невигідну військову позицію Росії у Балтійському морі, - генерал Марк Міллі

Повідомляє Reuters.

Швеція та Фінляндія минулого місяця подали заявку на приєднання до військового альянсу через побоювання щодо безпеки після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Їх приєднання означало б, що узбережжя Балтійського моря, за винятком територій навколо російських міст Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточене членами НАТО.

"З російської точки зору, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це буде дуже вигідно для НАТО", - сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Він виступив на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою, прем’єр-міністром Швеції та міністром оборони Швеції перед щорічними навчаннями НАТО в Балтійському морі, в яких беруть участь Швеція та Фінляндія.

"Балтійське море дуже важливе стратегічно, це одне з найбільших морських шляхів світу", – додав генерал Марк Міллі.

Видання додає, що минулого місяця Путін заявив, що немає загрози для Росії, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО. Він також попередив, що Москва відповість, якщо очолюваний США альянс зміцнить військову інфраструктуру в нових країнах.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

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