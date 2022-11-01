Про це Зеленський заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Києві, повідомляє сайт Офісу президента.

"Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які були надані нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС", - сказав Зеленський.

Фіала, своєю чергою, наголосив на важливості надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги, а також запевнив, що Україна буде пріоритетом під час головування Чехії в ЄС, а здійснені Україною кроки вітатимуться в усіх органах Євросоюзу.

"Щоб Україна мала чітку перспективу вступу до західних структур - НАТО та Європейського Союзу", - сказав Фіала, додавши, що Чехія є партнером, на якого Україна в цих питаннях може покладатися.

Під час зустрічі Зеленський і Фіала підписали декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

1 липня 2022 року Чехія перейняла від Франції піврічне головування у Раді Євросоюзу. Після Чехії у січні 2023 року головування приймає Швеція. Разом ці країни утворюють чинне президентське тріо, яке встановлює довгострокові цілі та спільну програму на 18 місяців. При цьому кожна країна також має свої програмні пріоритети. Серед пріоритетів Чехії - відновлення України, енергобезпека, зміцнення обороноздатності Європи та безпеки кіберпростору тощо.

Раніше президент Володимир Зеленський обговорив інтеграцію України до ЄС і НАТО з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb