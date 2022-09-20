Вступу до ЄС хочуть 92% українців, до НАТО - 79%, - опитування
92% українців бажають, щоб країна приєдналася до ЄС і ще 79% - за вступ у НАТО
Про це інформує пресслужба Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні.
92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС. Ця цифра у порівнянні з травнем зросла. Очікують вступу країни у цей термін - 85% респондентів, а цей показник за чотири місяці знизився.
До 2030 року 79% українців хотіли б вступу України до НАТО, у травні таких було 73%. Очікують приєднання - 69% опитаних, на противагу 65% у травні.
На Заході і в Центрі найбільше тих, хто хоче бачити Україну в ЄС - 95% і 93%, а на Сході і Півдні близько 89%. Також у західній та центральній частинах більше підтримують вступу в НАТО – 86% і 81%. На Півдні - 73% опитаних, а на Сході – 71% опитаних.
У порівнянні з груднем 2021 року - 58% українців хотіли б членства України в ЄС, тоді як за НАТО були 48%.
- Відзначимо, напередодні КМІС інформував, майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ.
- Прикметно, що українці майже не падають духом і не втомлюються від війни – у травні оптимістів в Україні було всього на 2% більше.
- Залежно від регіону 63-81% українців вважають жителів тимчасово окупованих територій жертвами, а 7-17% - колаборантами.
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