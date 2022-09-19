Про це інформує опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Загалом 12% респондентів критично ставляться до тих, хто продовжує жити на тимчасово окупованих територіях після повномасштабного вторгнення РФ. Вони вважають їх колаборантами або байдужими до України. У той час, як 72% - вважають їх жертвами обставин.

"Залежно від регіону 63-81% вважають жителів окупованих після 24 лютого жертвами обставин і не більше 7-17% вважають їх колаборантами чи байдужими до України", - йдеться в повідомленні.

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький роз'яснив, що нині "розколу" між українцями не має бути.

"У ситуації деокупації важливо розуміти, що більшість громадян на окупованих після 24 лютого територіях – жертви обставин, які насправді чекають на українські збройні сили і хочуть визволення. Епізоди співробітництва з окупантами мають розслідуватися і каратися, але потрібно пам’ятати, що більшість жителів – наші співгромадяни і патріоти. Наратив про "переважання колаборантів і зрадників" ускладнить повернення територій під владу України і загрожуватиме зміцненню єдності", - сказав Грушецький.

Повідомляється, що наративи так званого розколу прийшли до нас з РФ, саме російські агенти намагаються налаштувати українців з різних регіонів один проти одного.

Єдності і відданості військово-політичного керівництва перемозі у війні:

"Те, що третина респондентів хочуть прямо зараз притягнути до відповідальності за можливі прорахунки у підготовці до війни, свідчить про потребу продовження виваженої і аргументованої комунікації з боку влади. Більшість населення усе-таки за пріоритет має суспільну єдність, що дозволяє каналізувати це питання у майбутнє після перемоги. Проте вважати, що наразі жодних проблем немає, не варто, оскільки знову-таки цілеспрямована медійна активність може знову збурити громадськість вимогою "кари".

Потенційно слабким місцем може бути наратив щодо "розкрадання західної зброї". Українці зазвичай схильні переоцінювати поширеність корупції і в цьому питання більше чверті громадян також бачать "українських чиновників, які наживаються на війні". Цей наратив потрібно розвінчувати усіма можливими засобами", - сказав Грушецький.

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