"Вторгнення дорого коштуватиме РФ": Блінкен обговорив ситуацію навколо України з очільником МЗС Італії

Про це інформує Держдеп США.



"Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Сторони обговорили координацію між Сполученими Штатами, Італією та Європейським Союзом для подолання постійної загрози Росії для України", - ідеться в повідомленні.



Ентоні Блінкен наголосив на важливості ролі Італії, НАТО та ЄС у забезпеченні безпеки в Україні. Він зауважив, що США виступають за дипломатичне врегулювання ситуації в Україні, а також підтвердив що будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масштабних наслідків і тяжких витрат для РФ.



"США та Італія продовжують нашу тісну координацію, щоб реагувати на постійну загрозу Росії для України, заохочувати деескалацію та накладати серйозні витрати, якщо РФ продовжуватиме вторгнення", - написав Ентоні Блінкен у Твіттері.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що за 2021 рік США надали Україні більше оборонної допомоги, ніж будь-коли з 2014 року, і планують надати її ще більше протягом наступних кількох тижнів.

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