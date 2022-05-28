Вторгнення РФ в Україну: 242 дитини загинули, понад 440 зазнали поранень
За час повномасштабної війни РФ проти України загинули 242 дитини й було пошкоджено 1888 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено", - зауважили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 51, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.
У Маріуполі на Донеччині 26 травня загинув 12-річний хлопчик унаслідок детонації ворожого снаряда.
Стало відомо, що під час російського обстрілу Маріуполя 15 березня було поранено 15-річного підлітка. Окупанти примусово вивезли хлопця разом із 14-річною сестрою та дворічним братом до лікарні в ОРДО.
Встановлено, що внаслідок обстрілу автівки в Харкові 28 лютого було поранено 17-річного хлопця.
"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю", - зазначилм в ОГПУ.
- 26 травня в Маріуполі загинув 12-річний хлопчик через детонацію російського снаряда від "града" на території школи.
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