Втрачають 20% прибутків: аграрії просять уряд дозволити їм продавати валюту за комерційним курсом

Про це йдеться у зверненні Українського клубу аграрного бізнесу.

Звернення адресоване президенту, прем’єр-міністру, голові Нацбанку та міністрові АПК. Аграрії просять дозволу продавати валютну виручку від експорту за курсом, який встановлюється комерційними банками України, а не курсом НБУ. Офіційний курс в Україні складає 29,25 гривень за долар, тоді як у банках він сягає 36 гривень за долар.

"Таким чином аграрії, після повернення в Україну валютної виручки, автоматично втрачають близько 20% власного доходу. Важливо зазначити, що закупівля аграріями товарів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції здійснюється за цінами, які формуються постачальниками виходячи саме з реального ринкового курсу іноземної валюти, а не курсу НБУ. Це призводить до здороження вартості виробництва, при значних втратах доходу внаслідок блокади портів та курсових різниць", – йдеться у зверненні.