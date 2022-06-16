Втрачають 20% прибутків: аграрії просять уряд дозволити їм продавати валюту за комерційним курсом
Українські аграрії втрачають мільйони гривень на валютних операціях і просять владу дозволити обмін валюти по ринковому курсу
Про це йдеться у зверненні Українського клубу аграрного бізнесу.Звернення адресоване президенту, прем’єр-міністру, голові Нацбанку та міністрові АПК. Аграрії просять дозволу продавати валютну виручку від експорту за курсом, який встановлюється комерційними банками України, а не курсом НБУ. Офіційний курс в Україні складає 29,25 гривень за долар, тоді як у банках він сягає 36 гривень за долар.
"Таким чином аграрії, після повернення в Україну валютної виручки, автоматично втрачають близько 20% власного доходу. Важливо зазначити, що закупівля аграріями товарів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції здійснюється за цінами, які формуються постачальниками виходячи саме з реального ринкового курсу іноземної валюти, а не курсу НБУ. Це призводить до здороження вартості виробництва, при значних втратах доходу внаслідок блокади портів та курсових різниць", – йдеться у зверненні.
- Нагадаємо, на Херсонщині окупанти вимагають від аграріїв віддавати до 70% врожаю вдесятеро дешевше від роздрібної ціни.
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