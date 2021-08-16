Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року

Про це повідомляє пресслужба НТУ КПІ ім. Сікорського.



Науковці розглянули сукупність із семи сценаріїв безпекового стану України: чотирьох - на часовому горизонті до 2025 року і трьох - до 2030 року, оцінивши ймовірність їхнього втілення.



"Найбільш бажаним для України на часовому горизонті до 2025 року є сценарій "Захист власними силами" (Холодний мир), що має ймовірність втілення 15%. Він полягає в завершенні військових дій на сході України і поверненні до сталого розвитку країни за рахунок консолідації народу і еліт навколо національних інтересів, зміцнення власного ОПК, запровадження територіальної оборони, прийняття нових доктрин (стратегій) зовнішньополітичної, дипломатичної, розвідувальної роботи України, відновлення міжнародних гарантій безпеки України на засадах Будапештського меморандуму", - повідомили вчені.



За розрахунками науковців, на часовому горизонті до 2030 року сценарій "Захист власними силами" може перейти до наступної фази - бажаного сценарію "Захищена країна" з умовною ймовірністю 5%.



"Сценарій "Заморожування конфлікту" (Стале перемир'я), може втілитися на часовому горизонті до 2025 року з ймовірністю 25%. Він може відбутися у разі досягнення політичного компромісу між країнами Заходу, України і РФ шляхом введення за мандатом ОБСЄ/ООН міжнародних озброєних миротворців вздовж лінії розмежування. Досягнення цього компромісу забезпечить: пришвидшений рух України до стандартів ЄС і НАТО; концентрацію ресурсів держави на розвитку економіки; здійснення соціальних перетворень відповідно до стандартів ЄС і НАТО", - вважають вчені.



Крім того, за умови збереження чинних геополітичних і внутрішніх тенденцій на часовому відрізку до 2025 року найменш бажаним, але найбільш ймовірним для України може бути сценарій "Консервування кризи" (Холодна війна), ймовірність якого складає 40%.



За цим сценарієм, у результаті зовнішнього гібридного впливу і внутрішнього розбрату продовжуватиметься розкол народу і еліт, відбуватимуться подальші втрати головних складових суверенності країни на міжнародній арені.



"Безвізовий режим до ЄС з високою ймовірністю буде втрачено. За гірших умов, на часовому відрізку до 2030 року сценарій "Консервування кризи" може перейти до вкрай небажаних для України сценаріїв: "Чужа суб'єктність" з умовною ймовірністю втілення 15%, або до сценарію "Дезінтеграція" з умовною ймовірністю втілення 10%", - харакатеризують такий сценарій науковці.



Сценарій "Сіра зона" (Ані війни, ані миру), може відбутися на часовому горизонті до 2025 року з ймовірністю 20%. Він характеризуватиметься продовженням конфлікту на сході України, розвалом міжнародної коаліції на підтримку України, підсиленням зовнішнього гібридного впливу, спрямованого на поглиблення розколу народу і еліт, прискорення економічного занепаду.



"Відбуватиметься рух України до моделі буферної, роздільної зони між Росією і країнами Євросоюзу. Країни Євросоюзу у цьому випадку скасують безвізовий режим та відмежуються від України міцним кордоном. На часовому відрізку до 2030 року цей сценарій може перейти до сценарію "Дезінтеграція" з умовною ймовірністю 10%", - зазначають вчені.



Науковці наголошують, що Україна не повинна відкидати ймовірність реалізації найгірших із наведених сценаріїв. На думку дослідників, необхідно, "відмовившись від ілюзії світового україноцентризму", консолідувати суспільство і еліти навколо національних інтересів і самостійно вибудовувати високотехнологічну економіку, національну безпеку, справедливе і комфортне соціальне середовище.



"Країна має не очікувати, що хтось з зовні забезпечить їй успішне майбутнє, а "проєктувати" його і наполегливо втілювати. Досягненню цієї мети частково присвячене наведене дослідження", - підсумували в НТУ КПІ.



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