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Війна з Росією: хроніка
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Втрати російської артилерії на Запоріжжі вп'ятеро перевищують українські, - WSJ

21 жовтня, 2023 субота
08:55
Війна з Росією на фото: ЗСУ

На Запорізькому напрямку українські військові знищили 92 одиниці російської артилерійської техніки, натомість Сили оборони втратили 19 систем

Про це пише The Wall Street Journal.

"Наступ української армії, що застопорився, змусив її зосередитися на боротьбі з російською артилерією, яка заважає просуватися піхоті і механізованим формуванням. Завдяки більш точним і ефективним західним артилерійським системам, що використовують радари, а також застосуванню розвідувальних дронів спеціалізованим українським підрозділам вдалося значно підірвати перевагу РФ у вогневій потужності", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть журналісти, близько 70% українських бойових втрат є результатом артилерійських ударів. За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, від початку контрнаступу ЗСУ в червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню.

  • Нагадаємо, що українські військові протягом минулої доби знищили 5 артсистем, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ.

Україна
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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