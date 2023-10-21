Втрати російської артилерії на Запоріжжі вп'ятеро перевищують українські, - WSJ
На Запорізькому напрямку українські військові знищили 92 одиниці російської артилерійської техніки, натомість Сили оборони втратили 19 систем
Про це пише The Wall Street Journal.
"Наступ української армії, що застопорився, змусив її зосередитися на боротьбі з російською артилерією, яка заважає просуватися піхоті і механізованим формуванням. Завдяки більш точним і ефективним західним артилерійським системам, що використовують радари, а також застосуванню розвідувальних дронів спеціалізованим українським підрозділам вдалося значно підірвати перевагу РФ у вогневій потужності", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть журналісти, близько 70% українських бойових втрат є результатом артилерійських ударів. За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, від початку контрнаступу ЗСУ в червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню.
- Нагадаємо, що українські військові протягом минулої доби знищили 5 артсистем, 55 бронемашин і 790 військових армії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе