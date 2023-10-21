Втрати російської артилерії на Запоріжжі вп'ятеро перевищують українські, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

"Наступ української армії, що застопорився, змусив її зосередитися на боротьбі з російською артилерією, яка заважає просуватися піхоті і механізованим формуванням. Завдяки більш точним і ефективним західним артилерійським системам, що використовують радари, а також застосуванню розвідувальних дронів спеціалізованим українським підрозділам вдалося значно підірвати перевагу РФ у вогневій потужності", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть журналісти, близько 70% українських бойових втрат є результатом артилерійських ударів. За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, від початку контрнаступу ЗСУ в червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню.