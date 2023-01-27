Вугледар важливий для всього Півдня, - військовий експерт Грабський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вугледар має не просто стратегічне значення, а він важливий і для всього Півдня. Адже там є і панівна висота, а якщо ми заміряємо відстань від Вугледара до таких локацій як Волноваха (місто у Донецькій області – ред.) або Розівка (селище міського типу у Запорізькій області – ред.), то ми побачимо, що тримаємо під вогневим контролем цю залізничну комунікацію. Залізниця йде з Маріуполя до Волновахи, а потім повертає на Розівку, а ми розуміємо, що становий хребет російської логістики - це залізниця. Таким чином, виключаючи можливість повністю використовувати цю ділянку залізниці, противник буде значно обмежений у забезпеченні та розгортанні військ на всьому Південному напрямку", - пояснив військовий експерт.

Сергій Грабський додав, що з Херсонського напрямку ми так само впливаємо на вихід з Криму, тобто фактично на 50% зменшуємо можливості противника щодо розгортання сил та засобів.

"Також Вугледар фактично є ключем, у тому числі і для Запоріжжя, адже, маючи можливість розгорнути достатню кількість військ, годі й говорити про можливість наступу у районі Запоріжжя, це по-перше. По-друге, Вугледар прикриває і Курахове, таким чином, якщо ми говоримо про можливість противника прорватися там, то це ускладнює нашу ситуацію на півночі від цього населеного пункту. Відповідно, противник буде намагатися виконати свою задачу, а саме вийти на адмінкордони Донецької області, про що він заявляє з квітня місяця", - зауважив Грабський.

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