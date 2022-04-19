Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": рідні окупантів вірять телевізору й заперечують звірства, в яких зізнаються російські військові, - СБУ
Рідні окупантів не вірять та заперечують звірства, у яких зізнаються російські військові телефоном
Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба СБУ у telegram.
У повідомленні пресслужби йдеться, що росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні
"-Сину, не втрачайте бойового духу, ти б тільки бачив, що вони там творять. Знай, ви робите велику справу, запам'ятай це і всім перекажи.
-Що ми робимо, вбиваємо цивільних дітей?
-Ні ви не вбиваєте цивільних дітей, ви фашистів вбиваєте, бл*дь, повір мені. Все перестань, не треба про це", - йдеться у розмові.
"Російські ЗМІ втовкли у її голову, що в них «велика справа в Україні», і вона щиро в це вірить. Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам",- додають у пресслужбі.
- Нагадаємо, згідно з даними Генштабу втрати окупантів становлять близько 20800 військовослужбовців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе