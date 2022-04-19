Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": рідні окупантів вірять телевізору й заперечують звірства, в яких зізнаються російські військові, - СБУ

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба СБУ у telegram.



У повідомленні пресслужби йдеться, що росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні



"-Сину, не втрачайте бойового духу, ти б тільки бачив, що вони там творять. Знай, ви робите велику справу, запам'ятай це і всім перекажи.

-Що ми робимо, вбиваємо цивільних дітей?

-Ні ви не вбиваєте цивільних дітей, ви фашистів вбиваєте, бл*дь, повір мені. Все перестань, не треба про це", - йдеться у розмові.



"Російські ЗМІ втовкли у її голову, що в них «велика справа в Україні», і вона щиро в це вірить. Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам",- додають у пресслужбі.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу втрати окупантів становлять близько 20800 військовослужбовців.