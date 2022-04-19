Близько 20,8 тис. військових, 802 танки, 169 літаків і 150 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ з початку повномасштабної війни РФ проти України
З 24 лютого до 19 квітня окупанти втратили в Україні близько 20,8 військових, 2063 бронемашини, 802 танки, 386 систем артилерії, 169 літаків і 150 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 20800 осіб;
- танків - 802 од.;
- бойових броньованих машин - 2063 од.;
- артилерійських систем - 386 од.;
- РСЗВ - 132 од.;
- засобів ППО - 67 од.;
- літаків - 169 од.;
- гелікоптерів - 150 од.;
- автомобільної техніки - 1495 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158 од.;
- спеціальної техніки - 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Дані щодо втрат окупантів уточнюють.
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