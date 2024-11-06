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Оновлено

Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів

Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
01:38
вибори у США Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США

Близько 1 ночі за київським часом зʼявились перші результати екзитполів щодо президентських виборів у США

Зміст

Про це пише Reuters.

За інформацією Edison Research, 44% виборців обрали Дональда Трампа, а 48% позитивно ставляться до Камали Гарріс. Дослідницька компанія наголошує, що ці дані є попередніми й можуть змінюватись.

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Як пише CNN, переважна більшість виборців кажуть, що вони вже визначилися з вибором задовго до дня виборів. Приблизно 46% обирають Гарріс, а близько 42% - Трампа.

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вибори
вибори президента
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
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