Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
Близько 1 ночі за київським часом зʼявились перші результати екзитполів щодо президентських виборів у США
Про це пише Reuters.
За інформацією Edison Research, 44% виборців обрали Дональда Трампа, а 48% позитивно ставляться до Камали Гарріс. Дослідницька компанія наголошує, що ці дані є попередніми й можуть змінюватись.
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Як пише CNN, переважна більшість виборців кажуть, що вони вже визначилися з вибором задовго до дня виборів. Приблизно 46% обирають Гарріс, а близько 42% - Трампа.
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