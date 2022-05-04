Вже два дні, як окупанти прорвались на територію Азовсталі. Тривають кровопролитні бої, - Азов

Про це Прокопенко повідомив у Telegram.



"Слава Україні. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі, кровопролитні бої. Я пишаюсь своїми солдатами. Ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", - сказав командир полку "Азов" Денис Прокопенко.





Раніше міська влада Маріуполя повідомила, що втратила зв’язок з українськими військовими, які захищають Азовсталь. Мер Маріуполя наголосив, що у заблокованому місті не припиняються важкі бої та щодня на Азовсталі намагаються прорвати фортеці українських воїнів.

У Генштабі повідомили, що російські війська поновили наступ, блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі Азовсталі.

Ввечері 4 травня Давид Арахамія заявив, що захисники "Азовсталі" вийшли на зв'язок, проте російські війська вже на території заводу.