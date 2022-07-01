WOG знімає обмеження на заправку пального
З 1 липня компанія WOG знімає усі ліміти на заправку пального
Про це повідомляє офіційний сайт компанії WOG.
Усі ліміти на заправку будь-якого виду пального діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE.
"Також для власників картки PRIDE стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок", - йдеться у повідомленні WOG.
- Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.
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