Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, - очільник УЄФА Чеферін про виключення Росії з організації
Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що він би не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа про виключення Росії з організації, а вже потім звертався до виконкому
Про це повідомляє The Independent.
– Чи розглядається можливість цілковитого виключення Росії з УЄФА? Як думаєте, це треба зробити обов’язково?
– У ці дні обмірковуються багато речей. День за днем, година за годиною ситуація змінюється. Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, генеральної асамблеї чи будь-кого, – сказав президент УЄФА Александер Чеферін на засіданні виконкому УЄФА.
- Нагадаємо, 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу.
- 29 березня повідомлялось, що ФІФА планує позбавити Росію членства у організації.
- 30 березня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій.
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