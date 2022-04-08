Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, - очільник УЄФА Чеферін про виключення Росії з організації

Про це повідомляє The Independent.



– Чи розглядається можливість цілковитого виключення Росії з УЄФА? Як думаєте, це треба зробити обов’язково?



– У ці дні обмірковуються багато речей. День за днем, година за годиною ситуація змінюється. Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, генеральної асамблеї чи будь-кого, – сказав президент УЄФА Александер Чеферін на засіданні виконкому УЄФА.





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