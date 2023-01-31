"Я б закликав країни доставити танки якнайшвидше": ексенсек НАТО Расмуссен прокоментував можливий новий наступ РФ
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія готує новий наступ, який може відбутися "раніше, ніж ми очікуємо"
Про це повідомило видання Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання, наскільки вирішальний зараз фактор часу щодо доставки в Україну танків, ексгенсек зазначив, що це термінова справа, і закликав країни, що ухвалили відповідне рішення, прискорити поставки.
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"Я б закликав країни прискорити процес ухвалення рішень і доставити танки якнайшвидше. (…) У нас є два завдання: по-перше, допомогти Україні закрити небо, аби можна було уникнути нападів на цивільну інфраструктуру та цивільні цілі. А, по-друге, ми повинні допомогти їм повернути втрачені землі. І в цьому плані танки мають вирішальне значення", – підсумував Расмуссен.
- Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
- А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.
- 31 січня стало відомо, що Російська Федерація створює умови для початку наступальної операції у найближчі місяці. Наступ може статися в Луганській області.
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