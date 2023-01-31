Про це повідомило видання Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, наскільки вирішальний зараз фактор часу щодо доставки в Україну танків, ексгенсек зазначив, що це термінова справа, і закликав країни, що ухвалили відповідне рішення, прискорити поставки.

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"Я б закликав країни прискорити процес ухвалення рішень і доставити танки якнайшвидше. (…) У нас є два завдання: по-перше, допомогти Україні закрити небо, аби можна було уникнути нападів на цивільну інфраструктуру та цивільні цілі. А, по-друге, ми повинні допомогти їм повернути втрачені землі. І в цьому плані танки мають вирішальне значення", – підсумував Расмуссен.

Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.

А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

31 січня стало відомо, що Російська Федерація створює умови для початку наступальної операції у найближчі місяці. Наступ може статися в Луганській області.

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