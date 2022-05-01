Я більше ніж будь-коли відданий зміцненню України та забезпеченню того, щоб Путін зазнав невдачі, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що британці продовжать надавати військову та гуманітарну допомогу Україні
Про це Джонсон написав у Twitter.
"Я говорив з президентом Зеленським, щоб пояснити, як Велика Британія продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу, щоб надати українцям обладнання, необхідне для захисту. Я більше ніж будь-коли відданий зміцненню України та забезпеченню того, щоб Путін зазнав невдачі", - написав британський прем'єр.
- 26 квітня міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни спровокували війну і є агресорами.
- 27 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав заяву свого міністра оборони про право України атакувати цілі на території Росії.
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