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Головна війна з Росією "Я не бачу можливості витіснити росіян у найближчі місяці": австрійський генерал прокоментував ситуацію на фронті

"Я не бачу можливості витіснити росіян у найближчі місяці": австрійський генерал прокоментував ситуацію на фронті

16 червня, 2022 четвер
19:47
війна з Росією

Бажання України відвоювати всю територію абсолютно зрозуміле з погляду міжнародного права. Але досягти цього військовими засобами найближчим часом буде дуже важко

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів екскерівник Інституту мира та управління конфліктами Академії нацоборони Збройних сил Австрії, генерал Вальтер Файхтінгер.

Він назвав нереальними слова Володимира Зеленського про швидке звільнення окупованих територій.

"Виходячи з оцінки поточної ситуації, Україна навряд чи зможе відтіснити російські війська по всій лінії фронту та витіснити їх із країни. Це цілком суперечило б ходу воєнних дій досі, тому я не бачу реальних шансів для цього протягом найближчих кількох тижнів або, можливо, навіть місяців", – сказав Файхтінгер.

Успіхи українців в районі Харкова та Херсона генерал називає локальними. 

"Це не змінює загальної картини. Росія вже захопила 20% території України. Україна щосили намагається відвоювати території і майже щодня звертається до західних держав, особливо до США та Німеччини, з проханням надати їм сучасну бойову техніку, щоб відбити можливу великомасштабну атаку з російського боку або вчинити контрнаступ. 

Упродовж найближчих кількох тижнів фронт може стабілізуватися і обидві сторони будуть використовувати наступну фазу для підготовки або до нападу, або до оборони. Вже надходить інформація про те, що російські солдати частково створюють оборонні споруди на межі завойованих територій – риють окопи, готують оборонні позиції. Це свідчить, що на другому етапі Росія наразі задовольнятиметься утриманням захоплених територій, їх військовим захистом і русифікацією (наприклад, роздачею російських паспортів чи запровадженням російської мови як офіційної)", – зазначив австрієць.

Військові навчання в Білорусі він серйозно не сприймає і каже, що другої атаки на Київ найближчим часом чекати не варто.

"Немає жодних ознак того, що російські війська хочуть атакувати Київ та спробувати його захопити. Бомбардування Києва є вкрай болючим для столиці. Але її захоплення російськими військами абсолютно нереальне – Росія просто не має для цього сил", – зазначив Файхтінгер.

Генерал не виключає, що ЗСУ таки перейде в контрнаступ, але не швидше, ніж за кілька місяців, коли Україна зможе повноцінно скористатися отриманим озброєнням.  

"Постачання зброї відбувається повільно. Справа в логістиці. Йдеться про багатотонне обладнання, частина якого поставляється з Америки або з країн, що знаходяться за сотні та тисячі кілометрів. Потім знаряддя не стоять десь в очікуванні відправки в Україну. У деяких випадках це потребує серйозної реструктуризації в арміях тих країн, які передадуть Києву свої озброєння. 

Наприклад, у Німеччині зараз сперечаються про те, чи відправляти озброєння безпосередньо в Україну чи здійснити так званий круговий обмін, коли німецька зброя вирушає до Греції, а грецька потім – до України. У будь-якому разі, все це надзвичайно складно та надзвичайно довго. 

Можливість України до масованих контратак , враховуючи все вищесказане, з'явиться не раніше, ніж за кілька місяців. При цьому ще слід враховувати, що йдеться про лінію фронту завдовжки понад 2 тисячі кілометрів. Це означає, що контрнаступ буде можливим не по всій довжині, а з акцентом на певні ділянки, які на сьогодні є найважливішими для України", – підсумував Вальтер Файхтінгер.
  • Нагадаємо, Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів".
  • Американські HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

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