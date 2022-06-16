"Я не бачу можливості витіснити росіян у найближчі місяці": австрійський генерал прокоментував ситуацію на фронті

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповів екскерівник Інституту мира та управління конфліктами Академії нацоборони Збройних сил Австрії, генерал Вальтер Файхтінгер.

Він назвав нереальними слова Володимира Зеленського про швидке звільнення окупованих територій.

"Виходячи з оцінки поточної ситуації, Україна навряд чи зможе відтіснити російські війська по всій лінії фронту та витіснити їх із країни. Це цілком суперечило б ходу воєнних дій досі, тому я не бачу реальних шансів для цього протягом найближчих кількох тижнів або, можливо, навіть місяців", – сказав Файхтінгер.

Успіхи українців в районі Харкова та Херсона генерал називає локальними.

"Це не змінює загальної картини. Росія вже захопила 20% території України. Україна щосили намагається відвоювати території і майже щодня звертається до західних держав, особливо до США та Німеччини, з проханням надати їм сучасну бойову техніку, щоб відбити можливу великомасштабну атаку з російського боку або вчинити контрнаступ.

Упродовж найближчих кількох тижнів фронт може стабілізуватися і обидві сторони будуть використовувати наступну фазу для підготовки або до нападу, або до оборони. Вже надходить інформація про те, що російські солдати частково створюють оборонні споруди на межі завойованих територій – риють окопи, готують оборонні позиції. Це свідчить, що на другому етапі Росія наразі задовольнятиметься утриманням захоплених територій, їх військовим захистом і русифікацією (наприклад, роздачею російських паспортів чи запровадженням російської мови як офіційної)", – зазначив австрієць.

Військові навчання в Білорусі він серйозно не сприймає і каже, що другої атаки на Київ найближчим часом чекати не варто.

"Немає жодних ознак того, що російські війська хочуть атакувати Київ та спробувати його захопити. Бомбардування Києва є вкрай болючим для столиці. Але її захоплення російськими військами абсолютно нереальне – Росія просто не має для цього сил", – зазначив Файхтінгер.

Генерал не виключає, що ЗСУ таки перейде в контрнаступ, але не швидше, ніж за кілька місяців, коли Україна зможе повноцінно скористатися отриманим озброєнням.

"Постачання зброї відбувається повільно. Справа в логістиці. Йдеться про багатотонне обладнання, частина якого поставляється з Америки або з країн, що знаходяться за сотні та тисячі кілометрів. Потім знаряддя не стоять десь в очікуванні відправки в Україну. У деяких випадках це потребує серйозної реструктуризації в арміях тих країн, які передадуть Києву свої озброєння.

Наприклад, у Німеччині зараз сперечаються про те, чи відправляти озброєння безпосередньо в Україну чи здійснити так званий круговий обмін, коли німецька зброя вирушає до Греції, а грецька потім – до України. У будь-якому разі, все це надзвичайно складно та надзвичайно довго.

Нагадаємо, Словаччина передала ЗСУ п'ять гелікоптерів та боєприпаси для "градів".

Американські HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

Можливість України до масованих контратак , враховуючи все вищесказане, з'явиться не раніше, ніж за кілька місяців. При цьому ще слід враховувати, що йдеться про лінію фронту завдовжки понад 2 тисячі кілометрів. Це означає, що контрнаступ буде можливим не по всій довжині, а з акцентом на певні ділянки, які на сьогодні є найважливішими для України", – підсумував Вальтер Файхтінгер.

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