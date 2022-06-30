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Ксенія Свєтлова: Я не буду відвідувати церемонію вручення премії Genesis Prize, ніхто не повинен

30 червня, 2022 четвер
12:32
Новини премія Genesis Prize

Ксенія Свєтлова — експерт із питань Близького Сходу та публіцист. Вона була членом Кнесету від Сіоністського союзу, а раніше працювала журналістом, що спеціалізується на арабських справах

У світлі бійні в Україні та незалежно від того, чи засновники російського «єврейського Нобеля» офіційно пішли у відставку, відвідати захід у середу є аморальним.

Кілька тижнів тому мені зателефонував представник Genesis Prize Foundation і люб’язно попросив мене підтвердити свою присутність на щорічній церемонії, яка відбудеться цього тижня в Єрусалимі. Лауреат премії, голова правління та генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, був оголошений 19 січня, трохи більше ніж за місяць до того, як Росія розпочала криваву війну проти України. Тепер, незважаючи на все, що відтоді сталося в Україні, настав час для блискучої церемонії в Єрусалимському театрі, яку фінансують низка дуже багатих людей, які роками були невід’ємними гравцями в екосистемі Володимира Путіна.

Я ввічливо відхилила запрошення, але той, хто телефонував, наполягав на тому, щоб знати чому. Коли я сказала їй, що засновники та фінансисти Genesis Prize, російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман і Герман Кан, тепер перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади, співрозмовниця була вражена – вона вперше почула про це. Ще довго після того, як ми закінчили розмову, я продовжувала думати про премію Genesis і про цю недоречну подію серед людської трагедії, яка зараз розгортається в Україні.

Кілька років тому, будучи членом Кнесету, я була присутня на першій церемонії вручення премії Genesis, коли Майкл Дуглас отримав нагороду, яку він потім пожертвував на благодійність. У залі було багато міністрів уряду та депутатів парламенту, а також президент Ізраїлю. Михайло Фрідман, один із найбагатших російських олігархів (у 2021 році він потрапив у топ-20 найбагатших росіян Forbes в умовах жорсткої конкуренції), сяяв від задоволення, коли його проект стартував. Фрідман, народжений у Львові, зумів пережити важкі часи, коли президент Путін на початку 2000-х пішов на олігархів і відібрав у них гроші та незалежність. Здавалося, Фрідман знав, як грати в гру, і на відміну від Михайла Ходорковського чи Леоніда Невзліна (перший був ув’язнений 10 років, а другий переїхав до Ізраїлю), він ніколи не намагався кинути виклик Путіну чи фінансувати опозиційну діяльність.

У 2014 році, коли Путін анексував Крим і створив дві проксі-структури на Донбасі, Фрідман не протестував і не заперечував проти цієї насильницької прелюдії до війни проти України 2022 року. Натомість він подав заявку на “золотий паспорт” на Мальті. Як люблять говорити росіяни, він хотів забезпечити собі “запасний аеродром”, безпечне місце для посадки в екстреній ситуації. Фрідман, який також має ізраїльське громадянство, так і не отримав свій мальтійський паспорт. У заяві він зазначив, що не є “значущою політичною фігурою”. Влада країни-члена ЄС Мальти вважає інакше.

У 2021 році Фрідман потрапив до списку FATF (Financial Action Task Force), як потенційний небезпечний бізнес-партнер у Росії. У лютому цього року Європейський Союз вніс Фрідмана в чорний список і заморозив усі його активи. Під санкції також потрапили Петр Авен і Герман Хан, його давні партнери та колишні колеги з правління Genesis Philanthropy Group.

У травні британська влада відмовилася від обіцянки скасувати санкції проти Михайла Фрідмана та Петра Авена, які в рамках домовленості пожертвували 150 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Їхні акаунти залишилися заблокованими, а на Авена також порушили кримінальну справу, а його знаменита колекція предметів мистецтва потрапила під санкції. Як бонус, їм обом було заборонено в'їзд на континент.

Сьогодні олігархи борються з санкціями ЄС (які вони називають безпідставними) в судах. Вони втрьох пішли з керівництва Альфа-Банку, щоб не наражати на небезпеку банк та інші пов'язані з ним інвестиційні структури. Тріо також вийшло з правління Genesis Philanthropy Group, однак немає сумнівів, звідки гроші на нагороду та церемонію.

На даний момент Фрідман, а також Авен і Хан працюють над відновленням доступу до своїх заморожених коштів – борються в судах, роблять пожертви Україні та скаржаться, що їм не вистачає грошей, щоб оплатити послуги прибиральниці. Михайло Фрідман навіть подав документи на український паспорт (мабуть, ізраїльський, який він носить, не дуже хороший). Ніхто з них не протестував, коли Путін готував свою війну, ніхто з них не засуджував його попередні агресії проти Грузії чи України, а їхній Альфа-Банк займався ексклюзивними контрактами для російської оборонної промисловості та мав стосунок до військової машини Росії. Наразі всі вони перебувають під жорсткими санкціями.

Ця реальність кидає важку тінь на “єврейську Нобелівську” церемонію, яка відбудеться цього тижня в Єрусалимі. Я не буду сидіти в тій кімнаті, але я впевнена, що багато ізраїльських політиків і громадських діячів сидітимуть. Можливо, вони не вірять, що війна в Україні є глобальною справою, яка має значення і для Ізраїлю. Вони, очевидно, не бачать жодних проблем у церемонії, яку упродовж тривалого часу спонсорували російські олігархи, які занадто довго були залучені в шоу Путіна, навіть якщо сьогодні вони так сильно намагаються звільнити себе від будь-яких зв’язків з Путіним.

Чи зупинилися вони хоч на секунду, щоб подумати, чи є ця церемонія морально доречною, враховуючи її глибокий зв’язок із підсанкційними олігархами, у той момент, коли в Україні відбуваються військові злочини?

Ізраїль не запроваджував санкцій проти олігархів і не приєднувався до санкцій інших країн (як це зробила Швейцарія, яка добровільно пішла на санкції ЄС). Цього року церемонію можна було легко скасувати, але все ж надати Альберту Бурла його приз і можливість пожертвувати його на благодійність. Раз у раз Ізраїль вирішує бути виключеним у всьому, що пов’язано з Україною – від постачання оборонної зброї до приєднання до санкцій. У випадку з премією Genesis Prize потрібні вищі моральні стандарти.

The Times of Israel

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