Я не хочу працювати у таких умовах, - італійський топ-функціонер відмовився від роботи зі Шевченком

Цитує Сабатіні Telegram-канал "Гранде Шева".



За словами Сабатіні, у босів "Дженоа" не має чіткого бачення у питаннях щодо управління клубом.



"Я не йду до "Дженоа", тому що у питаннях щодо управління клубом немає чіткого бачення. Я не хочу працювати у таких умовах", - сказав Вальтер Сабатіні.



66-річний Сабатіні вважається в Італії топ-функціонером. Фахівець встиг попрацювати спортивним директором "Лаціо" та "Роми", американського "Монреалю", китайського "Цзянсу Сунін". Був спортивним координатором "Болоньї" та технічним директором "Сампдорії".



Після 15-ти турів чемпіонату Італії "Дженоа" має 10 очок та перебуває у зоні "вильоту" - на 18-му місці.



Під керівництвом Андрія Шевченка генуезці зіграли чотири матчі, де тричі програли. "Дженоа" не забила жодного голу, а пропустила сім м'ячів.

Нагадаємо, 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.

Андрій Шевченко назвав причиною розгромної поразки "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії вищий клас суперника Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb