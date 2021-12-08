Я не хочу працювати у таких умовах, - італійський топ-функціонер відмовився від роботи зі Шевченком
Італійський футбольний функціонер Вальтер Сабатіні відмовився від роботи в "Дженоа", яку очолює українець Андрій Шевченко
Цитує Сабатіні Telegram-канал "Гранде Шева".
За словами Сабатіні, у босів "Дженоа" не має чіткого бачення у питаннях щодо управління клубом.
"Я не йду до "Дженоа", тому що у питаннях щодо управління клубом немає чіткого бачення. Я не хочу працювати у таких умовах", - сказав Вальтер Сабатіні.
66-річний Сабатіні вважається в Італії топ-функціонером. Фахівець встиг попрацювати спортивним директором "Лаціо" та "Роми", американського "Монреалю", китайського "Цзянсу Сунін". Був спортивним координатором "Болоньї" та технічним директором "Сампдорії".
Після 15-ти турів чемпіонату Італії "Дженоа" має 10 очок та перебуває у зоні "вильоту" - на 18-му місці.
Під керівництвом Андрія Шевченка генуезці зіграли чотири матчі, де тричі програли. "Дженоа" не забила жодного голу, а пропустила сім м'ячів.
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