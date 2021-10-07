Я радію, що ми закриваємо всю цю історію з Ф'юрі, - Вайлдер зробив одну з останніх заяв перед супербоєм

Про це повідомляє BoxingScene.

Вайлдер не хоче у майбутньому проводити четвертий поєдинок проти Ф'юрі, він збирається закінчити їхню історію.

"Мені доводити нічого. Я у відмінному фізичному стані, як і моральному. Це буде моє відплата і повернення титулу. Мені втрачати нічого, так що весь тиск на Ф'юрі. І я радий, що після третього бою це все закінчиться. Радий, що ми закриваємо цю історію з Ф'юрі. Задоволений тим, що повертаюся в ринг. Напевно, це найбільша перерва в моїй кар'єрі, тому я прагну знову битися", - сказав Вайлдер.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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