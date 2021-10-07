Я радію, що ми закриваємо всю цю історію з Ф'юрі, - Вайлдер зробив одну з останніх заяв перед супербоєм
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер заявив, що збирається закінчити їхню історію протистоянь з Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє BoxingScene.
Вайлдер не хоче у майбутньому проводити четвертий поєдинок проти Ф'юрі, він збирається закінчити їхню історію.
"Мені доводити нічого. Я у відмінному фізичному стані, як і моральному. Це буде моє відплата і повернення титулу. Мені втрачати нічого, так що весь тиск на Ф'юрі. І я радий, що після третього бою це все закінчиться. Радий, що ми закриваємо цю історію з Ф'юрі. Задоволений тим, що повертаюся в ринг. Напевно, це найбільша перерва в моїй кар'єрі, тому я прагну знову битися", - сказав Вайлдер.
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.
- 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку Ф'юрі - Вайлдер матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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