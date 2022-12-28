"Я роками був одержимий цією людиною": Ф'юрі заявив, що метою його життя була перемога над Кличком

Про це повідомляє Boxing Social.

"Я просто хотів перемогти цього хлопця. І коли я його переміг, мій Еверест закінчився. Це було зроблено, моя життєва мета була досягнута після перемоги над ним. Я завжди був налаштований на перемогу Кличка. Я роками був одержимий цією людиною. Одержимість чимось – це безумство. Ніхто не давав мені жодних шансів. Коли я переміг його, все закінчилося", - сказав Тайсон Ф’юрі.

У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

24 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.

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