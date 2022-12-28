"Я роками був одержимий цією людиною": Ф'юрі заявив, що метою його життя була перемога над Кличком
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, що багато років прагнув перемогти українця Володимира Кличка і це було метою його життя
Про це повідомляє Boxing Social.
"Я просто хотів перемогти цього хлопця. І коли я його переміг, мій Еверест закінчився. Це було зроблено, моя життєва мета була досягнута після перемоги над ним. Я завжди був налаштований на перемогу Кличка. Я роками був одержимий цією людиною. Одержимість чимось – це безумство. Ніхто не давав мені жодних шансів. Коли я переміг його, все закінчилося", - сказав Тайсон Ф’юрі.
У листопаді 2015 року Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.
- 20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.
- 24 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.
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