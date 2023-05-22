Про це ван Дамм розповів у Instagram.

За його слова, попри те, що Ломаченко старший за Хейні на 11 років, саме він виграв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), а судді ухвалили несправедливе рішення.

"Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Все дуже просто. Це американська публіка, і у них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів", - сказав ван Дамм, який відомий ролями у бойовиках та є майстром східних єдиноборств і ексчемпіоном Європи з кікбоксингу.

21 травня у Лас-Вегасі судді одностайно віддали Хейні перемогу над Ломаченком - 116:112, 115:122, 115:112, що викликало резонанс у світі боксу.