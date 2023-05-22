"Я розбираюся в боксі": Жан-Клод ван Дамм прокоментував суддівський скандал у бою Ломаченко - Хейні
Голлівудський актор Жан-Клод ван Дамм заявив, що судді несправедливо віддали перемогу американцю Девіну Хейні у поєдинку проти Василя Ломаченка з України
Про це ван Дамм розповів у Instagram.
За його слова, попри те, що Ломаченко старший за Хейні на 11 років, саме він виграв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), а судді ухвалили несправедливе рішення.
"Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Все дуже просто. Це американська публіка, і у них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів", - сказав ван Дамм, який відомий ролями у бойовиках та є майстром східних єдиноборств і ексчемпіоном Європи з кікбоксингу.
21 травня у Лас-Вегасі судді одностайно віддали Хейні перемогу над Ломаченком - 116:112, 115:122, 115:112, що викликало резонанс у світі боксу.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Після бою стало відомо, що Ломаченко перевершив Хейні за кількістю ударів.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
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