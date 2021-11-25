Я збираюся повернути енергію, яка була в бою з Кличком, - Джошуа спробував залякати Усика перед реваншем
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа згадав свій переможний поєдинок Володимиром Кличком і спробував залякати Олександра Усика
Про це повідомляє The Sun.
За словами Джошуа, він збирається повернути енергію, яка була в його бою з Кличком-молодшим.
"Я збираюся повернути ту енергію, яка була в бою з Володимиром Кличком. Однак я не заглиблюватимуся у свої тренування. Тоді я не знав, що це за бій. Тільки тепер я озираюсь назад і при цьому бачу поєдинки а-ля Уайлдер - Ф'юрі. Пройшло багато часу з того часу, як у нас був подібний бій. Таких поєдинків не було із 2017 року. Це була війна", – сказав Ентоні Джошуа.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
- 25 листопада Ф'юрі заявив, що зараз йому цікаві тільки бої проти Усика та Джошуа.
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