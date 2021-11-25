Я збираюся повернути енергію, яка була в бою з Кличком, - Джошуа спробував залякати Усика перед реваншем

Про це повідомляє The Sun.



За словами Джошуа, він збирається повернути енергію, яка була в його бою з Кличком-молодшим.



"Я збираюся повернути ту енергію, яка була в бою з Володимиром Кличком. Однак я не заглиблюватимуся у свої тренування. Тоді я не знав, що це за бій. Тільки тепер я озираюсь назад і при цьому бачу поєдинки а-ля Уайлдер - Ф'юрі. Пройшло багато часу з того часу, як у нас був подібний бій. Таких поєдинків не було із 2017 року. Це була війна", – сказав Ентоні Джошуа.