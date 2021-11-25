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Я збираюся повернути енергію, яка була в бою з Кличком, - Джошуа спробував залякати Усика перед реваншем

25 листопада, 2021 четвер
22:40
Спорт Бій Кличко - Джошуа

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа згадав свій переможний поєдинок Володимиром Кличком і спробував залякати Олександра Усика

Про це повідомляє The Sun.

За словами Джошуа, він збирається повернути енергію, яка була в його бою з Кличком-молодшим.

"Я збираюся повернути ту енергію, яка була в бою з Володимиром Кличком. Однак я не заглиблюватимуся у свої тренування. Тоді я не знав, що це за бій. Тільки тепер я озираюсь назад і при цьому бачу поєдинки а-ля Уайлдер - Ф'юрі. Пройшло багато часу з того часу, як у нас був подібний бій. Таких поєдинків не було із 2017 року. Це була війна", – сказав Ентоні Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
 
Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру. 

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Бокс
Володимир Кличко
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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