Я – жирний і лисий, але завжди перемагаю, - Ф'юрі заявив, що технології не впливають на бокс
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився, що сучасні технології не впливають на бокс
Про це Ф'юрі сказав на своїй трансляції в Instagram.
"Ти не можеш вигадати новий бокс. Він дуже простий. Не еволюціонував за 100 років, бо у нас досі є два мужики, які намагаються вибити лайно один з одного. Все еволюціонує, навіть еволюціонує стиль ведення бою. Можливо, у всіх інших видах спорту це працює, але в боксі комп'ютерна наука та технології, я вважаю, не працюють. Візьмемо мене. Я – жирний, лисий, люди кажуть, що я не у формі, я не роблю нічого із цих тестів для комп'ютерів, цифр на екрані тощо. Але я завжди перемагаю. Це означає - йдіть все нах*р",– сказав Тайсон Ф'юрі.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
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