Я – жирний і лисий, але завжди перемагаю, - Ф'юрі заявив, що технології не впливають на бокс

Про це Ф'юрі сказав на своїй трансляції в Instagram.



"Ти не можеш вигадати новий бокс. Він дуже простий. Не еволюціонував за 100 років, бо у нас досі є два мужики, які намагаються вибити лайно один з одного. Все еволюціонує, навіть еволюціонує стиль ведення бою. Можливо, у всіх інших видах спорту це працює, але в боксі комп'ютерна наука та технології, я вважаю, не працюють. Візьмемо мене. Я – жирний, лисий, люди кажуть, що я не у формі, я не роблю нічого із цих тестів для комп'ютерів, цифр на екрані тощо. Але я завжди перемагаю. Це означає - йдіть все нах*р",– сказав Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі.