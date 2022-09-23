Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ядерну зброю можуть нести фактично всі кораблі Чорноморського флоту від класу ракетного катера та вище, тобто будь-яка ракета на борту російського корабля може бути з ядерною боєголовкою. Також можна до цього додати торпеди калібру 533 мм, які можуть бути у ядерному варіанті. Звичайно, і підводні човни проєкту 636.3 можуть нести ракети "Калібр" та торпеди", - зазначив експерт Центру оборонних стратегій.



Андрій Риженко прокоментував, що наказ надає Верховний Головнокомандувач збройних сил Росії, Путін, бо без його вказівки нічого зроблено не буде. Також Риженко вважає, що у ланцюгу прийняття рішень є декілька визначених осіб, серед яких точно є Головнокомандувач збройними силами РФ, міністр оборони, начальник Генштабу, також командувач округа та командувач флоту.



"Коли командир по закритих засобах зв'язку отримає певний документ з підтвердженням виконати завдання, то здійснюється передстартова підготовка, введення вказівок та завдання удару. Я думаю, що на теперішній час вони утримаються, щоб мати ядерну зброю на борту, а приклад тому крейсер "Москва". Але за часів Радянського Союзу на цьому крейсері постійно була ядерна зброя. Попри те, що йде спекуляція щодо застосування ядерної зброї, вони чітко розуміють політичні, економічні та всі інші наслідки. Отже, процедура складна, але технічно можлива і тому дуже небезпечна", - підсумував капітан 1-го рангу запасу ЗСУ.

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