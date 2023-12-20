У 2021 році були разом в ОАЕ. Ось вони на фото Ольга Кравченко і зрадник Табачник.

Фото: Facebook Ірини Федорів

Переписуються дуже мило. Вона в Табачника в телефоні як Яло Яло (Оля Оля). Мемасіки він їй надсилав про Володимира Зеленського, ну, й інші антиукраїнські... Його Яло Яло, а наша чиновниця, не реагувала на це критично.

Ну, й утікач Табачник дуже переживав, щоб у Яло Яло була робота. Добре ж ФСБ мати доступ до того, що відбувається в уряді? Особисто турбувався про неї. Які теплі стосунки... Це все є у листуванні, яке оприлюднило Телебачення Торонто

За Табачника вона очолювала юрдепартамент Міносвіти. Ексзаступник Табачника Євген Суліма на прохання Табачника зв'язувався з Ольгою Кравченко, коли вона проходила конкурс на посаду в Мінекономіки. Табачник просив Суліму обговорити з нею майбутню співпрацю.

І, Михайле Жернаков, тобі може бути цікаво знати про шматочок пазла. Вона керувала департаментом з питань судоустрою та статусу суддів в Адміністрації президента Порошенка. Після цього працювала заступницею голови Державної судової адміністрації. Згодом перейшла в Офіс Генпрокурора, де працювала з Рябошапкою та Венедіктовою. Може десь згодиться...

Що там у нас за класикою?

Краще 5 років помилок, аніж 50 років саботажу? Що ми обрали в часи війни, і як люди, які комунікують з агентами ФСБ, працюють в уряді?

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Кубраков, який 100% є саботажником і пхає з Шуляк бутафорну реформу другий рік, про історію з Кравченко не може не знати. Вона навіть у публічному доступі не перший день. Мені цікаво, чого ж не реагує? Він знову грає у викривача? Він просто неймовірний у ролі викривача... Тут головне не вийти на самого себе... А це вже так близько...

Служба безпеки України, у нас пан Кубраков такий викривач, що його варто б і самого якось викрити з його чудовою кадровою політикою та політиками, які він тягне...

А поки я вам скажу, що за посадою директор юрдепартаменту Мінрегіону мала б ставити на проєкті постанови, який є клоном 5655, свою візу... Хотілося б побачити, хто ці візи ставив? Кравченко віза є?

Якби Інна Ведернікова зі "Дзеркала тижня" не почали сурмити, що напередодні стратегічно важливого євроінтеграційного рішення у Брюсселі нам хочуть підсунути цього кота в мішку з голосу, ми 13 грудня могли б отримати вже не проєкт постанови, а цілу постанову. І вже 14 грудня в Брюсселі було б інше інформаційне поле... Дякую всім, хто це втримав зубами в той день...

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І авторкою цього документу-клону 5655, є "тезка" Олександри Марушевої, яка пов'язана з нардепом ексОПЗЖ Ісаєнком (секретар в комітеті, який очолює Олена Шуляк). Вона видавалася в "Уральском вєснікє" 2019 року. І тепер ми бачимо документ на сайті уряду за її авторства...

То от до пана Шмигаля є питання: що в уряді нашої країни відбувається?

А панові Кубракову варто послухати "Автозак" Жадана... Дуже хороший музичний твір... Щоразу, як пишу про містобудівну "реформу" ставлю собі для настрою...

"Я б може і промовчав, але якось піддістало" (Жадан)

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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