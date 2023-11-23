Цікаву гру затіяли московитські ГРУшники. Почався рух із переходу громад УПЦ МП в Румунську ПЦ.

- У ролі замовників, очевидно що, – ФСБ та Московська патріархія.

- У ролі виконавців – дуже навіть очевидно – найнезалежніша та найсамостійніша у світі митрополія Московського патріархату в Україні, яка раптом почала "добровільно" "відпускати" від себе в іншу Церкву цілі благочиння (і це без рішення Синоду, який на смерть б'ється за кожну сільську парафію) та радикальні провокатори в Румунській ПЦ, які застрягли у своєму розвитку у часах панування ідеології "Великої Румунії".

- Мікрорівень гри – посварити Румунську ПЦ із Православною Церквою України.

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- Макрорівень – зламати усталений канонічний порядок у Вселенському православ'ї.

- Методика – спровокувати вторгнення однієї Помісної ПЦ на канонічну територію іншої Церкви, всупереч положенням Томосів обох Церков. Звичайно ж, що "канонічні" причини для цього вторгнення одразу знайдуться — територіальні претензії, мрії про "історичну спадщину" тощо.

Фото: Facebook Олександра Сагана

- Чому саме зараз?

Як видно із дати листа – він виданий ще минулого року. Проте чекали, як "піде" у Молдові. Там справи нарешті зрушилися – а Москва мовчить. Тому вирішили не зупинятися і, поки "мовчить", дали відмашку в РПЦвУ діяти й тут.

На російсько-українській війні встановився певний паритет. Агентура московитів у Європі активізувалася у своїх зусиллях підірвати авторитет України. Громадська думка захиталася. Релігійний скандал дуже в тему.

Кирило вже не вірить у завоювання України та перспективи тут РПЦвУ. Тому вирішив поторгуватися із румунами громадами та територією, яку донедавна вважав своєю "канонічною територією" і намертво стояв за її нерушимість.

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- Чи можна було упередити, чи протидіяти? Так. І тут багато питань до діяльності Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ. Точніше – його бездіяльності у цьому напрямі. За винятком створення ялового "румунського вікаріату", який так і не відбувся, важко навіть пригадати, що Управлінням робилося на упередження цієї проблеми (принаймні офіційний сайт ПЦУ про це не дає інформації).

- Що робити? Хоч щось. Передусім — публічність. Заяви, звернення, робота із політиками, звернення до Вселенського патріарха із вимогою реагувати відповідно до свого статусу.

Бо таке враження, що нічого поганого не відбувається…

Але "румунське питання" може стати лише початком…

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Про автора. Олександр Саган, релігієзнавець, доктор філософських наук

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