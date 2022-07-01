Як можна довіряти Росії? Литовці масово вступають до прикордонного ополчення

Про це повідомляє CNN.

"Зараз є майже 12 тис. волонтерів", - сказав Егідіюс Папецкіс, командир 4-го регіонального командування стрільців прикордонного ополчення. І ця кількість щомісяця зростає вдесятеро, наголосив він.

З перших днів війни в Україні кількість новобранців, які бажають вступити в ополчення, зросла з 10-12 до понад 100 на місяць.

У своєму штабі в місті Маріямполе, в глибині Сувалкського коридору, Папецкіс демонструє частину арсеналу, який є в його підрозділі, включаючи автомати, пістолети та гранатомети.

51-річний ополченець відчайдушно боронитиметься від повернення під владу Росії. Його батька вислали до Сибіру, ​​як і родичів дружини. "Ми пам'ятаємо радянську окупацію, і нам більше не хочеться бути окупованими. Ми вільні люди".

Заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс визнає, що тепер є розуміння того, що військовий потенціал потребує суттєвої модернізації навколо Сувалки та інших місць. За словами Абукявічюса, коридор, також відомий як Сувалкська щілина, завжди викликав занепокоєння. Балтійські країни і НАТО сприймають її як "слабке місце".

"Я думаю, що НАТО це розуміє і приймає рішення", - сказав міністр.

Сувалкський коридор з Білорусі до Калінінграда, на думку експертів, стане першою метою Кремля у разі війни проти НАТО.

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