Як можна довіряти Росії? Литовці масово вступають до прикордонного ополчення
Побоювання полягає в тому, що якщо Україна програє, Росія через Сувалкський коридор може відрізати країни Балтії від союзників по НАТО
Про це повідомляє CNN.
"Зараз є майже 12 тис. волонтерів", - сказав Егідіюс Папецкіс, командир 4-го регіонального командування стрільців прикордонного ополчення. І ця кількість щомісяця зростає вдесятеро, наголосив він.
З перших днів війни в Україні кількість новобранців, які бажають вступити в ополчення, зросла з 10-12 до понад 100 на місяць.
Заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс визнає, що тепер є розуміння того, що військовий потенціал потребує суттєвої модернізації навколо Сувалки та інших місць. За словами Абукявічюса, коридор, також відомий як Сувалкська щілина, завжди викликав занепокоєння. Балтійські країни і НАТО сприймають її як "слабке місце".
"Я думаю, що НАТО це розуміє і приймає рішення", - сказав міністр.
- Сувалкський коридор з Білорусі до Калінінграда, на думку експертів, стане першою метою Кремля у разі війни проти НАТО.
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