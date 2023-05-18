Як судді "розвели" Жеваго
Вивчив Постанову Великої Палати ВС від 19 квітня, за яку Всеволод Князєв нібито отримав кошти від Жеваго
20 років тому низка офшорок, що контролюється російськими нині підсанкційними олігархами, продала по заниженій ціні групі Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК. У 2021 році вона зробила другу спробу, після першої невдалої у 2009, визнати угоду недійсною, посилаючись на формальне порушення Декрету 15-93 (про валютний контроль). Перша інстанція відмовила, посилаючись на те, що Декрет не був порушений, а якби й був, то це не зачіпало б права позивачів. Апеляція скасувала рішення першої інстанції та ухвалила нове на користь росіян (до речі 3 офшорки з 5 вже закриті). Велика Палата скасувала постанову апеляції й остаточно ухвалила рішення на користь Жеваго.
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Моє враження, що ґрунтується на кваліфікації та досвіді: рішення законне, обґрунтоване, а іншого не могло бути. Жеваго просто обдурили, озвучуючи міф про тиск з боку опонентів, ще й підкріплений пропозиціями хабаря. Мовляв, не даси грошей — судді візьмуть з іншої сторони. Відкладення розгляду справи 15.03.2023 допомогло його переконати.
Жеваго просто обдурили, озвучуючи міф про тиск з боку опонентів, ще й підкріплений пропозиціями хабаря. Мовляв, не даси грошей — судді візьмуть з іншої сторони. Відкладення розгляду справи 15.03.2023 допомогло його переконати
Найвпливовішою людиною у прийнятті потрібного рішення є не голова суду (Князєв) і не головуючий (у цьому випадку Віталій Уркевич), а доповідач — Юрій Власов. Саме доповідач робить правовий аналіз, готує пропозицію тексту і відстоює позицію. Судячи з всього, Князєв знав позицію доповідача (за Жеваго), а Жеваго — ні.
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Другий підозрюваний — адвокат Олег Горецький, який переконав Жеваго, що треба підстрахуватись, давши по $150 на 18 суддів ВП ВС (=2,7 млн), бо "не вистачило голосів". Не вистачило голосів, щоб ухвалити рішення за Жеваго чи проти — невідомо.
Зі справи якось дивно зник безпосередній отримувач коштів — друг В.Князєва нотаріус Кирило Горбуров — фігурант плівок НАБУ. Здається, це і є подвійний агент, який засадив дружбана на кічу.
Закликаю не цькувати підозрюваних, це не чемно. Але здоровий сарказм бажаний.
Взагалі-то Головою ВС має бути Олександр Мамалуй, снайпер, повний кавалер ордену "За Мужність", підрозділ якого знищив декілька сотень окупантів.
І річ не в тім, який він військовий, він один з найкращих суддів ВС за рейтингом знань.
Про автора. Леонід Маслов, ексчлен Громадської ради доброчесності. Юрист, громадський діяч, воїн ЗСУ
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