20 років тому низка офшорок, що контролюється російськими нині підсанкційними олігархами, продала по заниженій ціні групі Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК. У 2021 році вона зробила другу спробу, після першої невдалої у 2009, визнати угоду недійсною, посилаючись на формальне порушення Декрету 15-93 (про валютний контроль). Перша інстанція відмовила, посилаючись на те, що Декрет не був порушений, а якби й був, то це не зачіпало б права позивачів. Апеляція скасувала рішення першої інстанції та ухвалила нове на користь росіян (до речі 3 офшорки з 5 вже закриті). Велика Палата скасувала постанову апеляції й остаточно ухвалила рішення на користь Жеваго.

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Моє враження, що ґрунтується на кваліфікації та досвіді: рішення законне, обґрунтоване, а іншого не могло бути. Жеваго просто обдурили, озвучуючи міф про тиск з боку опонентів, ще й підкріплений пропозиціями хабаря. Мовляв, не даси грошей — судді візьмуть з іншої сторони. Відкладення розгляду справи 15.03.2023 допомогло його переконати.

Жеваго просто обдурили, озвучуючи міф про тиск з боку опонентів, ще й підкріплений пропозиціями хабаря. Мовляв, не даси грошей — судді візьмуть з іншої сторони. Відкладення розгляду справи 15.03.2023 допомогло його переконати

Найвпливовішою людиною у прийнятті потрібного рішення є не голова суду (Князєв) і не головуючий (у цьому випадку Віталій Уркевич), а доповідач — Юрій Власов. Саме доповідач робить правовий аналіз, готує пропозицію тексту і відстоює позицію. Судячи з всього, Князєв знав позицію доповідача (за Жеваго), а Жеваго — ні.

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Другий підозрюваний — адвокат Олег Горецький, який переконав Жеваго, що треба підстрахуватись, давши по $150 на 18 суддів ВП ВС (=2,7 млн), бо "не вистачило голосів". Не вистачило голосів, щоб ухвалити рішення за Жеваго чи проти — невідомо.

Зі справи якось дивно зник безпосередній отримувач коштів — друг В.Князєва нотаріус Кирило Горбуров — фігурант плівок НАБУ. Здається, це і є подвійний агент, який засадив дружбана на кічу.

Закликаю не цькувати підозрюваних, це не чемно. Але здоровий сарказм бажаний.

Взагалі-то Головою ВС має бути Олександр Мамалуй, снайпер, повний кавалер ордену "За Мужність", підрозділ якого знищив декілька сотень окупантів.

І річ не в тім, який він військовий, він один з найкращих суддів ВС за рейтингом знань.

Джерело

Про автора. Леонід Маслов, ексчлен Громадської ради доброчесності. Юрист, громадський діяч, воїн ЗСУ

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