Як тільки спецслужби РФ вирішать, що Путін їм не потрібен - він з бункера вже не вийде, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін має конспірологічне уявлення про життя, і може ховатися у бункері від своїх
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін не думає про свій народ, у Москві бомбосховищ немає. Там головне, щоб Путіну було добре. Путін - це людина, яка має конспірологічне уявлення про життя. Він може вважати, що ховається у бункері необов’язково від американців. Він може ховатися від своїх, якщо вони захочуть його вбити. Але у бункері може відбутися теж, що завгодно. Наприклад, погана циркуляція кисню. Досі цього не відбулося, тому що його діяльність відповідає інтересам політичної еліти Росії й російського народу. Він виражає інтереси людей, які живуть у Росії. Якщо він перестане виражати інтереси - знайдеться можливість, щоб позбутися його", - підкреслив Портников.
За словами журналіста, поки Путін воює з Україною, поки він дарує росіянам надію, що він ще загарбає якусь територію - він безсмертний.
"Дарма сподіватися на те, що росіяни змінять свою точку зору у зв’язку з погіршенням соціальною ситуацією в країні. Зараз багато можливостей електронного стеження за людьми, ніж було раніше. З’являється сучасна можливість контролю над громадською думкою. Це все проблема для людей, але також і проблема для Путіна. Він може сидіти у бункері та вважати, що він під надійною охороною. Але, як тільки спецслужби РФ вирішать, що Путін їм не потрібен, і тільки створює їм проблеми - він з бункера вже не вийде",- додав Портников.
- 8 жовтня Washington Post повідомив, що один із представників найближчого оточення Володимира Путіна прямо вказав йому на помилки та невдачі у війні в Україні.
- Мільярдер Юрій Ковальчук був одним з ідеологів вторгнення в Україну та переконував російського диктатора Володимира Путіна у слабкості Заходу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе