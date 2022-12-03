Як тільки спецслужби РФ вирішать, що Путін їм не потрібен - він з бункера вже не вийде, - Портников

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін не думає про свій народ, у Москві бомбосховищ немає. Там головне, щоб Путіну було добре. Путін - це людина, яка має конспірологічне уявлення про життя. Він може вважати, що ховається у бункері необов’язково від американців. Він може ховатися від своїх, якщо вони захочуть його вбити. Але у бункері може відбутися теж, що завгодно. Наприклад, погана циркуляція кисню. Досі цього не відбулося, тому що його діяльність відповідає інтересам політичної еліти Росії й російського народу. Він виражає інтереси людей, які живуть у Росії. Якщо він перестане виражати інтереси - знайдеться можливість, щоб позбутися його", - підкреслив Портников.

За словами журналіста, поки Путін воює з Україною, поки він дарує росіянам надію, що він ще загарбає якусь територію - він безсмертний.

"Дарма сподіватися на те, що росіяни змінять свою точку зору у зв’язку з погіршенням соціальною ситуацією в країні. Зараз багато можливостей електронного стеження за людьми, ніж було раніше. З’являється сучасна можливість контролю над громадською думкою. Це все проблема для людей, але також і проблема для Путіна. Він може сидіти у бункері та вважати, що він під надійною охороною. Але, як тільки спецслужби РФ вирішать, що Путін їм не потрібен, і тільки створює їм проблеми - він з бункера вже не вийде",- додав Портников.

8 жовтня Washington Post повідомив, що один із представників найближчого оточення Володимира Путіна прямо вказав йому на помилки та невдачі у війні в Україні.

Мільярдер Юрій Ковальчук був одним з ідеологів вторгнення в Україну та переконував російського диктатора Володимира Путіна у слабкості Заходу

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