Про це він написав у себе в twitter.

"Як це - бути поруч із м'ясником в одній залі? Чи відчуваєте ви теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами у місті Дніпро", - йдеться у дописі.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 64 людини, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що людей зі зруйнованого будинку знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтариками і мобільними телефонами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібно зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм.