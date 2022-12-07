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OPINION

Як в Україні намагаються завалити судову реформу

Михайло Жернаков
7 грудня, 2022 середа
16:03
Погляд Михайло Жернаков

Поки летять ракети з Росії, холуї та ідейні спільники цієї недоімперії тут, усередині країни, теж намагаються завдати ударів у відповідь. Але виходить, якщо чесно, так собі

Ось, наприклад, ставленик Вовка і Ко і за сумісництвом голова Ради суддів Богдан Моніч, видно, прочитав нашу статтю на УП про те, як вони намагаються зірвати судову реформу і євроінтеграцію.

І випустив цілий реліз про те, що "окремі особистості вдаються до інформаційних диверсій", "продовжують обливати брудом всіх без винятку суддів" і, звісно, що це "не можна розцінити інакше, аніж підрив засад державної влади в Україні".

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Можна було б довго з цієї недолугої комунікації кепкувати. Наприклад, що не розкрита тема "ультранаціоналістичних поглядів" чи мальчіка в трусіках. Або питати чому Моніч ховається за спини інших. І що це взагалі за формат такий "заява пресслужби" (чому, наприклад, не бухгалтерії чи служби клінінгу).

Але основне враження від прочитання інше.

Сила і вплив корупційного "міжсобойчика" стрімко згасає. Бо вони й близько не стояли поруч із силою всього народу і його прагненням жити в цивілізованій європейській країні

It's afraid.

Ви боїтеся, Богдане Сильвестровичу. Ви знаєте, що ми бачимо ваші нехитрі плани в подробицях. І знаєте, що тепер про них знають в Україні й далеко за її межами.

Ви панікуєте і робите помилки.

Бо ви програЄте і розумієте це. Так само як і програли конкурс до ВРП, з якого з ганьбою втекли.

І ви обов'язково прогрАєте. Бо сила і вплив вашого корупційного "міжсобойчика" стрімко згасає. Бо вони й близько не стояли поруч із силою всього народу і його прагненням жити в цивілізованій європейській країні. І з силою всього цивілізованого світу, який нам допомагає.

Можете поставити собі питання: куди ділися інші друзі росіян і корупції. Медведчука, наприклад. Або російську православну церкву. Чи, може, ви думаєте, що інституційно, наприклад, ОАСК міцніший, ніж уся РПЦ в Україні?

Не вірите — можете поставити собі питання: куди ділися інші друзі росіян і корупції. Медведчука, наприклад. Або російську православну церкву. Чи, може, ви думаєте, що інституційно, наприклад, ОАСК міцніший, ніж уся РПЦ в Україні?

Ну і ще одне. Щодо "обливання брудом всіх без винятку суддів".

Давайте якщо ви знайдете хоч ОДНУ публікацію, де ми пишемо/говоримо "усі без винятку судді _ будь-яка негативна характеристика" - з мене $100 будь-якому відомому волонтерському фонду. А якщо ні — то з вас. Давайте? Ну це звісно якщо ваше слово хоч би 100 доларів коштує. І якщо ви не просто порожнє місце. Хоча що це я — це ж якась знеособлена "пресслужба" стверджує. Хай вона відповідає, правильно? 

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Ми ж, на відміну від вас, Богдане Сильвестровичу, свої статті підписуємо власними прізвищами. Бо завжди за свої слова відповідаємо. І в будь-якому форматі, в тому числі в судовому процесі, зможемо довести, що пишемо правду.

І продовжуватимемо писати та викривати вас і ваших спільників, допоки ви або не припините діяти проти інтересів України, або не підете з системи.

А решті суддів, особливо делегатам з'їзду, серед яких, я впевнений, є достатньо свідомих і раціональних людей, хочу сказати одне.

Саме ви, а не Моніч і тим більше Вовк і Львов, представляєте судову систему. І від її імені скажете своє слово на з'їзді в січні.

Те, яким воно буде, визначатиме ставлення до вас у суспільстві, у владі й на міжнародній арені, й те, що відбуватиметься з системою, на роки вперед.

Ви можете нарешті запустити два органи, життєво необхідні вам же самим для нормального функціонування системи. І тим допомогти країні з рухом уперед і інтеграцією до ЄС. (Нагадаю — створення ВРП і ВККС під #1 в євроінтеграційних зобов'язаннях України. А сам вступ до ЄС підтримують 91% громадян).

А можете все це завалити та відтягнути мінімум на рік.

Але щоб що? Щоб Вовк і Ко ще рік могли безкарно набивати чергову хату готівкою? І якою ціною? Того, що всі остаточно перестануть бачити різницю між вами?

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Ви ж розумієте як виглядатиме провал формування ВРП, про який самі судді дуже довго розповідали, що без нього ніяк? І чи сигнал це надішле щодо суддівського самоврядування? Це ж розв'яже всім руки щодо будь-якого наступного варіанту реформи, включно з будь-яким "нульовим варіантом". І ніхто ні слова не скаже, бо всі бачитимуть на що здатна і на що не здатна українська судова система.

Як виглядатиме провал формування ВРП, про який самі судді дуже довго розповідали, що без нього ніяк? І чи сигнал це надішле щодо суддівського самоврядування? Це ж розв'яже всім руки щодо будь-якого наступного варіанту реформи

Вибирати вам — вчинити відповідно до ваших інтересів і інтересів країни, чи вчергове незрозуміло з якого дива допомогти найогиднішим представникам вашої спільноти.

Нагадаю, ці представники в лютому мали повернути нам усім президентом Януковича. Коли в Київ мали зайти росіяни. І вбивати та ґвалтувати тут, як вони роблять зараз на інших, окупованих територіях.

Просто подумайте, чий ви виконуєте план, коли слухаєте їх чи тих, кого вони привели на посаду.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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