Ракетний удар по Польщі — більш ніж свідома річ.

Головна причина удару: показати своєму народові, що колективний захід — боягузи, які нічим не зможуть відповісти на прямий удар по їхній території. Друга вагома причина — шантаж Заходу з примушування до переговорів. Дозволю собі висловити власну думку: не було б заяв американських високопосадовців про доцільність переговорів, не було б і цього удару. Ці заяви Путін завжди сприймав як слабкість.

НАТО проведе консультації, які нічим вагомим не завершаться. Росіяни будуть кричати зі своїх прасок про переляканий Захід і вимагатимуть переговорів без попередніх умов

Цей удар потрібен РФ саме зараз, коли росіяни вийшли з Херсона і паралельно отримали жорсткий ляпас від Китаю та США, які спільно заборонили їм шантажувати Україну та світ ядерною зброєю. Російський народ від цього просто щасливий. Удар по фермі в Польщі й втрата Херсона для росіянина речі більш ніж релевантні.

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НАТО проведе консультації, які нічим вагомим не завершаться. Росіяни будуть кричати зі своїх прасок про переляканий Захід і вимагатимуть переговорів без попередніх умов.

Думаю, цим ударом росіяни не наблизили, а віддалили такі потрібні їм переговори. Тому, на жаль, не можна виключати й надалі подібних провокацій (не виключено, що і з території Білорусі). Росіяни вчергове пробують примітивно підняти ставки. Але другий подібний удар з великою долею імовірності віддалить навіть примарні переговори. Хоча й не змусить захід почати направляти свої війська в Україну.

Але тепер, від постачання ППО залежить і безпека самого НАТО.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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