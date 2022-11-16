Російські ракети у Польщі були лише питанням часу
Путін мав обов‘язково спробувати НАТО на спроможність до війни з Росією
Ще у квітні якось був написав, що Росія може атакувати Польщу або балтійські країни. І ось російські ракети прилетіли в Польщу.
Тоді таке припущення звучало дивно. Бо ж для чого Кремлю ще більші проблеми?!
Відповідь наступна. Розпочате 24 лютого вторгнення Путін вже програв. Йому потрібні нестандартні рішення.
Він продовжує вірити у неспроможність НАТО діяти спільно. Аж надто довго Москва плекала свою агентуру в Європі. Аж надто совковою є свідомість самого Путіна.
Розпочате 24 лютого вторгнення Путін вже програв. Йому потрібні нестандартні рішення
Він мав обов‘язково спробувати НАТО на спроможність до війни з Росією, бо вірить, що на цьому питанні вони пересваряться. Путіну потрібно створювати для війни глобальніший контекст, бо війну проти України він вже програв.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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