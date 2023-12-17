Якби ми краще знали свою історію, то шок від вторгнення РФ був би менший, - Вʼятрович

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Мені здається, що в нас взагалі мало історії в інформаційному й публічному просторі. Також мало історії в контексті пояснення цієї війни. Можливо в цьому є певна вина істориків й людей, які організовують інформаційну культуру. Оскільки дуже багато пояснень чому почалась ця війна та чому вона набула такого вигляду є в нашій історії. Тому, якби ми трохи краще знали свою історію, то шок від вторгнення РФ був би набагато менший й суспільство б готувалось до того, що, на жаль, іншого розвитку подій з Росією не могло б бути", - пояснив Вʼятрович.



Історик наголосив, що війна з Росією була неминучою, якщо аналізувати всі українську історію.



"Російські імперіалістичні наміри нікуди не ділись. Росія завжди залишалась нашим сусідом. Тому ця війна була просто неминучою. Історичні події минулого попереджали нас про це. Біда в тому, що ми не хотіли чути цієї історії", - додав він.

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними