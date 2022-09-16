Якби ми оголосили війну, то швидко захопили б Україну, - посол РФ у Швеції

Про це Татарінцев сказав в інтерв’ю шведській газеті Expressen.

"З російського боку це – спеціальна військова операція. Це не війна. Якщо Росія почне справжню війну, кінець Україні настане дуже швидко", – заявив російський посол.

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Також, на його думку, Росія – "це не країна, а континент", тому ізолювати її від світу "неможливо", а у конфлікті з Україною "ми перемагаємо".

Станом на 14 вересня, згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій.

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