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OPINION

Якби тоді обрали Чорновола...

Ірина Федорів
25 грудня, 2023 понедiлок
16:01
Погляд Ірина Федорів

Що радісно читати зранку на Різдво — це результати соціології

Якби зараз були вибори 1991 року, коли країна була на порозі відновлення незалежності, то більшість була б за Чорновола, а не Кравчука. І наш шлях був би інший...

КДБ дало Чорноволу прізвисько "Неугомонний"...

  • 4 рази засуджений,
  • 10 років провів в ув'язненні,
  • 83 допити за рік і не "розколовся".

Чорновіл відмовився якось від послуг адвоката, бо розумів, яким може бути той "захист" (згадайте адвоката Стуса — держзрадника Медведчука). Чорновіл вирішив захищати себе в одному з процесів сам... І це важливо розуміти, коли говоримо про якість судів та адвокатури...

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Я пам'ятаю цей 1991 рік, коли батьки йшли на вибори. Мене в Чернігові питали: "А твои родзітєлі за кого будут? За Черновола, да?". Ну, і потім казали, що я бандерівка. Бо у мене ж родина з заходу країни, а мама так взагалі з родини депортованих лемків з території сучасної Польщі... Батьків після навчання на заході країни для посиленої русифікації перекинули на Чернігівщину.

Прийшла я, першокласниця, додому і питаю маму: хто ж такі ті бандерівці? Мама сказала, що ті, хто боронять Україну. І я так здивувалася, ну ніби ж круто, це похвала, а прозвучало від сусідів так якось дивно про "бандерівців", ніби вони якісь погані...

Менше ніж через 10 років Чорновола не стало... Мені про його загибель сказала однокласниця. У цей день я ридала... І після цього я прийняла рішення у школі зібрати свідомих друзів, які створили літературний гурток, який збирав гроші й возив з Петрівки в шкільну бібліотеку рідкісні тоді книжки Барки, Куліша і т. д., і йти до Народного Руху, бо як вони б без нас оце впоралися в русифікованому Чернігові... І пішла...

І ми їздили в Крути, готували заходи для українізації регіону... Але, звісно, що після смерті Чорновола Рух був з Удовенком і Костенком вже не той... Але це був у школі перший досвід і знайомство з партійною структурою і життям...

Після школи я обрала журналістику... Чорновіл вчився на факультеті журналістики...

І от через купу років, до мене звернулися Ілля Костін та Роман Титикало, щоб ми допомогли зі статтею про Чорновола, бо вони вивчили стоси архівних документів його справи. Ми з Сергієм Огородником засіли, щоб допомогти з цим текстом. Так розпочалася серія матеріалів про дисидентів, які потім ми й з Огородником, і з Олександром Саліженком готували для Руху ЧЕСНО

Це не були проєктні зобов'язання організації. Ми робили те, що вважали цінним і хотіли, щоб більше людей усвідомили "навіщо", яке несли ці Титани...

Але не квапимося сьогодні радіти результатами соціології, навіть коли вона по суті видана до дня народження Чорновола, якого ми будемо тепер згадувати і на Святвечір...

Суспільство трансформувалося. Питання, чи трансформуються так само швидко гілки влади й ті, хто там є, щоб боронити державність?

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З того часу, як Костін з колегами підготував цей матеріал про Чорновола, теж пройшло трохи років, і співавтор цього тексту Костін зараз на фронті, як і Огородник, який допомагав цей текст компонувати...

Костін не лише боронить наш фронт, а й воює в адвокатурі зі соратниками Медведчука — Ізовітовою і Ко, які тупо підім'яли під себе самоврядування в адвокатурі... І от постає питання: чи дотисне профільний комітет ("Слуги Народу" - Денис Маслов, Павло Павліш, Володимир Ватрас) очищення системи, від якої залежить не лише захист нас, свідомих громадян, що було доведено в часи Майдану, а й надважлива судова реформа...

Ходіть на вибори й голосуйте правильно...

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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