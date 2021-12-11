Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО припустилося стратегічної помилки, не надавши Україні членства в Альянсі до 2014 року
Про це повідомляє Голос Америки.
За його словами, той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу, був стратегічною помилкою НАТО.
"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав Кулеба.
- Нагадаємо, 10 грудня Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається поступатися Росії в односторонньому порядку в питаннях ОРДЛО.
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