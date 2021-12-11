Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії, - Кулеба

Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу, був стратегічною помилкою НАТО.

"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав Кулеба.