Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії, - Кулеба

Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії, - Кулеба

11 грудня, 2021 субота
12:22
війна з Росією Дмитро Кулеба на форумі у Закарпатті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО припустилося стратегічної помилки, не надавши Україні членства в Альянсі до 2014 року

Про це повідомляє Голос Америки

За його словами, той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу, був стратегічною помилкою НАТО. 

"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав Кулеба. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
МЗС
російська агресія
НАТО
членство у НАТО
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Магнус Карлсен
8 грудня, 2021 середа
Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним
Олександр Усик
9 грудня, 2021 четвер
Промоутер "поставив крапку" в розмовах про наступного суперника Усика
Байден
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
10 грудня, 2021 п'ятниця
Байден поставив на місце Зеленського. Все про переговори і санкції проти Портнова
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.85
    Купівля 26.85
    Продаж 27.13
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
11 грудня
15:49
Сергій Головатий
Заступника голови КСУ Головатого обрали до керівництва Венеційської комісії
15:33
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі зателефонував Усику та засипав його погрозами
15:25
Тарас Грень
"Якщо буде відкритий наступ РФ проти України, ніщо не заборонить нам вести війну на всій території країни-агресора", – полковник ЗСУ
15:01
фейкове замінування
У Києві замінували психлікарню
14:52
НАТО
У МЗС Грузії відреагували на заяву Росії про неприпустимість вступу країни до НАТО
14:31
Олександр Скіпальський
"Путін добиватиметься свого, поки не отримає по зубах", – генерал-лейтенант Олександр Скіпальський
14:29
Торнадо
У США торнадо забрав життя щонайменше півсотні людей
14:01
Василь Ломаченко та Річард Коммі (праворуч)
Ломаченко - Коммі: кривдник українця дав прогноз на бій
13:42
Світовий банк
Світовий банк надав Україні $150 млн
13:18
Олександр Гогілашвілі
Монастирський відсторонив від посади свого заступника, який погрожував поліцейським на блокпосту в Краматорську
12:49
Ліз Трасс
У МЗС Британії пообіцяли Росії "важкі наслідки" у разі вторгнення до України
12:13
Микола Княжицький
"Путін піде настільки далеко, наскільки дозволить Захід", − нардеп Микола Княжицький
12:04
Ломаченко - Коммі
Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
11:46
Україна отримала від ЄС кредит на 50 млн євро на вакцини від коронавірусу
11:25
Роман Протасевич
У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб з диспетчером, який посадив літак з Протасевичем
10:50
вакцина CoronaVac
До України у неділю прибуде 2,5 млн доз вакцини CoronaVac
10:31
Магнус Карлсен
Карлсен декласував росіянина та захистив звання чемпіона світу з шахів
10:10
Ентоні Блінкен
Блінкен присвятив першу зустріч з главою МЗС Німеччини Бербок загрозі вторгнення РФ до України
10:00
PR
Дід Мороз
Початок новорічної метушні і підготовки до найочікуванішого свята року ознаменовувався стартом новорічної акції від бренду рюкзаків та канцелярії YES
09:51
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Про Путіна і Пушкіна
09:25
Андрій Шевченко
Команда Шевченка програла найпринциповішому супернику в чемпіонаті Італії
09:05
Військова допомога США
США відклали додаткову військову допомогу Україні на $200 млн, - NBC
08:49
Єнс Столтенберг
Питання про членство України в НАТО вирішуватиме Київ та країни Альянсу, і ніхто інший, - Столтенберг
08:25
коронавірус
В Україні зафіксовано 10 133 нові випадки COVID-19, 446 людей померло
08:00
Інфографіка
Ломаченко - Коммі
Ломаченко - Коммі: де та коли дивитись бій українця
07:37
Олаф Шольц
Канцлер ФРН Шольц обговорив з Байденом загрозу російської агресії проти України
07:20
оос
Доба на фронті: російські окупанти здійснили шість обстрілів
2021, п'ятниця
10 грудня
23:54
Порошенко
Парламент має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення – Петро Порошенко
23:48
У Києві сталася ДТП із трьома автомобілями: госпіталізовано чоловіка, утворився затор
23:23
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що односторонніх поступок з боку України в питаннях ОРДЛО не буде
23:04
У Міжнародний день прав людини будівля КМДА засвітилась кольорами веселкового прапора
22:51
Канцлер ФРН Шольц назвав безпеку України "найбільшим завданням"
22:34
Зеленський
"Не виключаю прямих перемовин із Путіним": Зеленський розповів про формати врегулювання війни з Росією
22:23
Степан Чубенко
На Донбасі відкрили пам'ятник воротарю, якого у 16 років вбили російські військові
22:17
Зеленський
"Деякі угруповання побачили, що суспільство їх не підтримує": Зеленський про анонсований ним "держпереворот"
22:01
Через продовження транзиту товарів з Білорусі: очільник МЗС Литви подав у відставку
21:53
держбюджет
Зеленський підписав держбюджет-2022
21:36
У Вірменії прийняли закон, який дозволить звільняти невакцинованих з роботи
21:26
"Час думати над правильними рішеннями": директор Інституту майбутнього назвав санкції США проти Тупицького сигналом для суддів КСУ
21:06
Інфографіка
Ломаченко - Коммі
Ломаченко та Коммі провели дуель поглядів. Відео
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV