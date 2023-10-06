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Яким буде курс гривні на початку грудня: прогноз керуючого партнера Бюро інвестпрограм

6 жовтня, 2023 п'ятниця
17:52
Економіка долар євро гривня валюта обмін

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм, спрогнозував, яким буде курс гривні на початку грудня та, як впливає рішення Сенату США на ситуацію у держбюджеті України

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

Бондаренко зазначив, що Міністерство фінансів активно виступало останні 3-4 місяці за девальвацію гривні, відповідно ось це рішення НБУ свідчить про те, що позиція Міністерства виграла і тепер на Україну очікує поступова, "м'яка" девальвація.

"Чому "м'яка"? Тому, що відпускають повністю плаваючим курс, який буде відповідати попиту на валюту з боку імпортерів, бо саме імпортери дають основний попит на євро і на долар, тому що за них вони купують імпортні товари. У першу чергу це паливо та паливні продукти. Відповідно тут прогноз який: до кінця листопада - початку грудня десь нас очікує курс 39 грн. Ми так вважаємо в Бюро інвестиційних програм, і залежить далі від торговельного балансу, адже все-таки у нас імпорт превалює над експортом, на жаль, для нашої економіки й відповідно попит на євро і долар значно перевищує попит на гривню", - зазначив він.

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм пояснив, що Україна експортує за останні 9 місяців приблизно на $18 млрд менше, ніж імпортує, а ось ця різниця - це і є надмірний попит на валюту.

"Тому, звичайно, не дуже позитивно вплинув факт того, що США обмежили фінансування війни в Україні на оці наступні 1,5 місяця. Я думаю, це на 100% пов'язане рішення НБУ, буквально в неділю ми зрозуміли, що Сенат не підтримав фінансування війни на 1,5 місяця, проходить пару днів й відповідне рішення НБУ ми бачимо", - вважає Бондаренко.

Окрім цього, він також додав, що це також крок для збільшення гривні в держбюджеті для покриття всієї обов'язкової соціального забезпечення першочергово.

"У нас велика дірка у пенсійному фонді, тому що Мінфін буде обмінювати всі міжнародні запозичення й кредити та гранти, які надходять в доларах і євро на гривню й відповідно вже по курсу не 36,56, а по міжбанківському курсу, який зараз буде 38,5-39 грн. Відповідно ці 1,5 гривні - ця буде різниця збільшувати гривневу масу, яка буде закривати всі соціальні обов'язкові платежі держбюджету. Тобто таким чином Мінфін полегшує собі задачу покриття бюджетного дефіциту", - заявив він.

Прогнози щодо ринку валют

Національний банк України від 3 жовтня 2023 року прийняв рішення про зміну валютного режиму. Тепер для встановлення офіційного курсу гривні НБУ знову використовуватиме курс міжбанківського валютного ринку. Тобто курс гривні до долара США є не фіксованим, а "керовано-гнучким". 

Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері Еспресо зауважив, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти. 

"Не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", – сказав він. 

Про те, що це рішення не вплине суттєво на вартість валют, зазначив і професор кафедри фінансів Львівської політехніки Віталій Рисін.

"Новий режим означає, що почне зменшуватись розрив між офіційним курсом і реальним курсом, який є на ринку. Це плюс, бо поступово зникатиме тіньовий ринок обміну валют, а власники цих валют матимуть можливість обмінювати в офіційних установах. Натомість на саму величину курсу це рішення суттєво не вплине, – сказав Віталій Рисін. – На готівковому ринку на курс впливатимуть інші чинники. Насамперед – це попит на валюту".

Підбиваючи підсумки першого дня впровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що гривня не здійснила "політ у космос". Щодо прогнозів, то Пишний переконаний, що коливання курсу найближчим часом будуть, але в обидва боки й дуже несуттєві.

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