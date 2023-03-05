Якщо армія "Придністров'я" спробує піти на Кишинів, то Молдова негайно попросить допомогу в України, - колишній постпред Молдови в ООН
Якщо російські окупанти з так званого Придністров'я підуть на Кишинів, то буде звернення від Молдови до України та Румунії про допомогу
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній постійний представник Молдови в ООН Олексій Тулбуре.
"Близько 1,5 тис. російських військових перебувають на території Придністров'я. Частина з них - це місцеві з російським громадянством. Так звана армія "ПМР" - п'ять-шість тисяч. У випадку, коли ці люди вчинять якісь дії стосовно Кишинева, я думаю, що миттєво буде звернення від Молдови до України. Якщо вони будуть вчиняти дії в напрямку Одеси, то ніякого звернення не буде", - зазначив він.
Дипломат додав, що Україна вимушена там тримати певну кількість підрозділів, щоб забезпечувати себе від цієї загрози.
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"ЗСУ швидко розберуться з цим угрупованням. У цих людей слабка бойова підготовка, слабка зброя - стара, радянська. Моя точка зору - великою військовою загрозою вони не є. Якщо вони підуть на Кишинів, то буде звернення до Києва та Бухаресту про допомогу. Я думаю, що ЗСУ розберуться з цими військами протягом доби. Якщо безумцям в Кремлі спаде на думку ідея обстрілювати Молдову, ми думаємо. що ППО України нас захистить. Ми також розраховуємо на допомогу Румунії, вона б могла нам допомогти", - підсумував Тулбуре.
- 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
- 2 березня спікерка пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що в Молдові зараз розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я.
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