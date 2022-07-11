Якщо б у адміністрації Байдена була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, уже б була реакція, - професор Айзенберг

Про це в ефірі Еспресо заявив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг

"Байден отримує інформацію від розвідки. США реагують, якщо таку інформацію отримують. Дивіться, є два чинні депутати Верховної Ради Деркач і Дубінський, яких США звинуватили в тому, що вони агенти Росії і проти них запроваджені санкції за те, що вони є російськими агентами. Вони все ще є депутатами. США запровадили санкції проти Коломойського, Україна проти нього не запровадила нічого", - сказав він.

На думку професора, коли США отримують подібну інформацію - вони реагують.

"Я думаю, якщо б у адміністрації були дані, що Єрмак має зв'язки з російськими спецслужбами. Номер один - адміністрація довела б це до відома Зеленського. Номер два - якщо б не було реакції, було б те, саме, що з Деркачем і Дубінським, були б запроваджені санкції. Мені здається, що було б саме так, враховуючи те, що робиться - йде війна, враховуючи, що він є дуже впливовою людиною в оточенні президента Зеленського. Я думаю, що якщо б такі дані в адміністрації були - вони б якось діяли. Мені здається, що цей лист конгресвумен Спартц радше є політичним, ніж він мав на меті дійсно отримати якусь сенсаційну інформацію щодо Єрмака", - підсумував Айзенберг.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.