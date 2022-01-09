Якщо батальйон тероборони буде у кожному райцентрі, ворогу буде дуже складно воювати з Україною, - речник резервістів

Голова Ради резервістів 112-ї бригади ТрО Антон Голобородько розповів, для чого це потрібно. Про це передає АрміяInform.



"Пригадаймо історію, коли (на початку вторгнення військ РФ на українську територію - ред.) ми дивилися на карти, які оприлюднювали західні ЗМІ, де росіяни "стрімкими ударами" з півночі та з півдня начебто прориваються до Києва, навіть Крим з’єднують із Придністров’ям сухопутним коридором з Росії, відрізаючи все Чорне море. Це дуже "гарно" і легко можна зобразити на карті. Але, якщо ми подивимося, що в кожному населеному пункті, за новим законом, зокрема в такому, як Одеса (а там має бути ціла бригада територіальної оборони, плюс ще одна бригада в області, і в кожному районному центрі - по батальйону), то для окупанта з’являється велика дилема.



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Підходячи до кожного великого міста, він стикатиметься з вибором - що робити: брати в оточення населений пункт і штурмувати його чи обходити і йти далі? Якщо кожен населений пункт оточувати і штурмувати, то це все перетворюється на безкінечне пекло затяжних боїв у місті, які ми знаємо, - дуже складна затія", - пояснив Голобородько.



"Територіальна оборона - це сила, яка має перетворити навіть думку про повномасштабну атаку на Україну на якийсь дурний жарт", - підсумував Антон Голобородько.





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